De meest betaalbare stad ter wereld voor een luxe vakantie

De Britse vergelijkingssite Money.co.uk heeft onderzocht in welke stad je moet zijn als je een bepaald budget hebt en toch wil gaan voor luxe.

Uit alle verzamelde gegevens concludeert de website dat de Thaise hoofdstad Bangkok, die overigens ook populair is onder backpackers, de meest betaalbare stad ter wereld is voor een luxe reiservaring. Volgens de vergelijkingssite kun je als vakantieganger genieten van luxe ervaringen zoals een goede huurauto, een fijn hotel en dineren in een sterrenrestaurant voor relatief weinig geld.

Wat kost dat dan? Nou, voor ongeveer 55 euro per dag huur je een luxe auto zoals een Mercedes-Benz en voor een meergangendiner bij een sterrenrestaurant ben je gemiddeld 140 euro kwijt. Een nacht in een vijfsterrenhotel in Bangkok kost je zo’n 270 euro per nacht, wat aanzienlijk minder is dan in Parijs, de minst betaalbare bestemming op de ranglijst. In de Franse hoofdstad kan een nachtje tukken in een super-de-luxe hotel je namelijk al snel zo’n 1600 euro kosten.

Europa

Op nummer twee van de lijst met betaalbare luxe vakantiebestemmingen staat Brussel. De Belgische hoofdstad is ook meteen de goedkoopste bestemming in Europa, vooral als het gaat om de kosten van een vijfsterrenhotel (zo’n 340 euro) en luxe autoverhuur (ongeveer 140 euro). Voor eten in een sterrenzaak betaal je zo’n 145 euro.

De nummer 3 bestemming op de lijst: Verona. De Italiaanse stad heeft de op één na goedkoopste gemiddelde kosten voor een vijfsterrenhotel; ongeveer 165 euro nacht.

