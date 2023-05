Woontrend: haal frisse kleuren uit de natuur in huis

Los in de ruimte

De nieuwe keuken van Keuken Kampioen staat midden in de ruimte en is 360 graden rondom te gebruiken met opbergmogelijkheden en een kook- en spoelgedeelte plus bar. Zo laat je de open keuken versmelten met de totale interieursfeer en zijn wandkasten overbodig. Uitgevoerd in de nieuwe trendkleur Eucalyptus voelt deze keuken natuurlijk en fris aan.

Zintuigen op scherp

Ⓒ green rabbit van Natuzzi tijdens de Milan Design Week ‘23

In het interieur beleven we steeds meer de wilde natuur en dat liet Natuzzi goed zien tijdens de Milaan Design Week 23. Fauteuil Green Rabbit is draaibaar en heeft hoog zitcomfort. Een vrolijke blikvanger in het interieur!

Zacht en warm

Ⓒ Meubelen en vloerkleed Zepp van Goossens Wonen

Lichte naturellen en wit vormen de basis in dit interieur van Goossens Wonen. Door het gebruik van zachte materialen ontstaat een knus gevoel. De karamelkleurige wand en de kerriekleurige fauteuil voegen een spannend kleuraccent toe voor meer sfeer en warmte.

Chic

Ⓒ vloer Moduleo Roots van Roobol en eetkamerbank Mundo van De Bommel Meubelen

De eetkamer wordt steeds intensiever gebruikt en gezelligheid is daarbij belangrijk. De pvc-vloer Shades 872 uit de Moduleo Roots-collectie heeft de warme uitstraling van hout en is praktisch in onderhoud. Met de tafelbank Mundo van De Bommel Meubelen bespaar je ruimte want je kunt er met z’n drieën makkelijk op zitten.

Trendkleur: zachtgroen

Ⓒ Kraan Veda Touch Green van Kvik

De Milaan Design Week is het startsein voor veel trends en de zachte groene en waterblauwe kleurenpaletten waren favoriet. Vooral in de keuken is aquamarijn verfrissend en tijdloos omdat blauw en groen net zo verwant zijn aan de natuur als de bekende zandkleurige naturellen. Aangevuld met hout en steenoptieken voelt het natuurlijk en rustgevend aan.

Organische sfeer

Ⓒ glazen servies van Hoogenboezem en designvaas Aalto van Iittala

Accessoires versterken de sfeer in de keuken. In deze natuurlijke woontrend is alles bij voorkeur aards en handgemaakt zoals dit bruine servies met een organische uitstraling. De mondgeblazen vaas uit de Aalto-collectie is ontworpen door architect Alvar Aalto in 1936. De vaas is geïnspireerd op golven en is een symbool van Fins design. Het is een van de beroemdste glasobjecten ter wereld.

Aan de bar

Ⓒ barstoelen Scola van Piet Klerkx

De barkrukken Scola van Piet Klerkx zijn comfortabel genoeg om urenlang op te zitten en hebben een stoere uitstraling.

