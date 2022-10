Motortest Norton V4SV: een zeer exclusieve, high-end superbike

Norton V4SV

Motor

V4

Cilinderinhoud

1.200cc

Vermogen

188 pk

Gewicht

193 kg

Prijs

ca. € 51.000 (excl. btw)

Het nieuwe management van Norton benadrukt dat de V4SV een straatmotor is en geen racer-met-spiegels. Kijken we naar de specificaties van de V4SV, dan is het ook niet zo gek dat Norton op dat straataspect inzoomt. Zo heeft de Brit minder vermogen (188 pk) dan de superbike-concurrenten die er meer dan 200 pk uitpersen.

In het zadel valt het oog automatisch op het 6-inch TFT-dashboard waarin ook het beeld van de achteruitkijkcamera kan worden opgeroepen. Dat voelt als een gimmick, zeker met de eveneens aanwezige spiegels, maar het beeld is kraakhelder.

Kijk je puur naar de prestaties of de rondetijden, dan haalt de V4SV niet het niveau van de hedendaagse concurrentie. Een Panigale V4 SP uit dezelfde prijsklasse zou op een circuit gehakt van deze Norton maken. Maar vergeet je de stopwatch, dan blijven er genoeg goede punten over.

De Norton is heel makkelijk te rijden, met veel bruikbaar vermogen, wat met het oog op straatgebruik zeker een voordeel is. De rijhulpsystemen zijn redelijk minimalistisch, maar dat ’gemis’ zit het rijplezier geen moment in de weg.

Qua opbouw en looks is de Norton simpelweg uniek. Zie het een beetje als een Lotus of Morgan, die zullen het op circuit ook nooit van een Ferrari winnen, maar ze zijn uniek in hun soort. Tel daarbij op dat nieuwe eigenaar TVS de kinderziektes uit de V4SV heeft gehaald en je hebt een zeer exclusieve, high-end superbike met een uitgesproken neusje voor straatgebruik.

Of dat genoeg is om Norton weer op de kaart te zetten? De tijd (en de verkoopcijfers) zal het leren.