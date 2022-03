Test: de volledig elektrische Cupra Born in het winterse Lapland

Financieel

Renault trekt per direct deuren dicht bij fabriek in Moskou

Renault staakt per direct de productie in zijn fabriek in Moskou. Over eventuele ingrepen bij de Russische dochter AvtoVaz wordt nog nagedacht. Daarbij weegt mee dat het bedrijf ook de verantwoordelijkheid heeft over 45.000 werknemers, aldus het Franse autoconcern in een verklaring. Renault herhaald...