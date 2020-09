Recept van de dag: Bij twijfel altijd linzen

Wat je ook mankeert, of het de maag is of de ziel, linzen zijn overal goed voor. Kookboeken auteur Joke Boon heeft een boek geschreven over linzen. Ik moet het nog lezen, maar verheug me nu al. Want weinig eten waar ik zo gek op ben als linzen. Linzen geven energie en masseren de ziel. Houden het hart warm en geest koel.

Dit is een vegetarische recept. Ben je daar niet van, maak het dan met uitgebakken spekjes erbij. Maar deze versie is ook erg lekker.

Hakt de walnoten fijn, snij de venkel klein, en haal de pitjes uit de tomaat en snij ze in kleine blokjes. Fruit de ui in de olie en doe er de noten bij, de venkel, de linzen, de tomaten, het bonenkruid en de oregano, oh, die heerlijke oregano. Dan een liter groentebouillon er op. Oh, en dan wordt het heel moeilijk, laat zachtjes koken, heel zachtjes. 40 minuten. Linzen gaar, eten maar. Voor superlekker leg je er het laatste kwartier stukjes rijpe camembert op. Serveer met een stoutbier. Geloof me, dat is eten.

Nodig voor vier personen

400 gr bruine linzen (ongekookt)

1 ui, gesnipperd

100 gr walnoten, gekneusd

2 venkelknollen (meiknollen mag ook) in blokjes

2 grote tomaten, zonder zaden in blokjes

1 eetl fijngesneden bonenkruid

2 thee oregano

1 liter kruidenbouillon

½ rijpe camembert in stukjes