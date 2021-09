Premium Het beste van De Telegraaf

Spa-Francorchamps is viert 100-jarig bestaan: de regen spoelt de bonte historie (gelukkig) niet weg

Door Bert Dijkstra Kopieer naar clipboard

Een eeuw Spa-Francorchamps, legendarisch circuit in de Ardennen met een kleurrijke geschiedenis. Het had zondag zo’n mooi feest kunnen worden, met de Formule 1 als eregast. Maar het geschenk van regengod Pluvius viel verkeerd. Onze verslaggever kon als vipgast wél proosten met champagne en verhaalt in dit weekeinde dat het Formule 1-circus ons land aandoet, over een fascinerend fenomeen.