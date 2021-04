Dit mag nooit meer weg: vrolijke gezichtsafdruk is mooie herinnering aan vader

Dit vrolijke gezicht is een afgietsel in gips: het gezicht van de vader van Ingrid Schouten-Minten uit Roermond. Hij is alweer 25 jaar geleden overleden. „Door deze afdruk blijft zijn lach waarmee hij het leven omarmde, mij altijd bij.”

Vader Jo was, net als zijn broer Pietje, theatergrimeur. „Destijds besloten ze in een gekke bui om een afdruk van hun gezicht te maken. Het familieverhaal wil dat mijn vader bijna stikte omdat hij tijdens het proces door een rietje moest ademhalen. Hierdoor zou hij het steeds benauwder hebben gekregen, de verstikkingsdood nabij!”

De familie nam dat verhaal altijd met een korreltje zout. Want van het afgietsel straalt duidelijk het plezier af dat de broers moeten hebben gehad bij de uitvoering van dit heerlijk absurde idee. Beiden hadden een aanstekelijk gevoel voor humor, wat goed van pas kwam in hun professie.

„Naast de grime verhuurde onze familie carnavalskostuums. Menigeen verliet volstrekt onherkenbaar de salon waar het schminken plaatsvond om naar het bal te gaan.” Als kind keek Ingrid ademloos naar deze metamorfoses. „De mensen veranderden ook daadwerkelijk van houding. Een timide bankmedewerker ging als imposante sjeik de deur uit, kin in de lucht.”

De broers waren ook actief in de Sinterklaastijd. „Aan ons, de kinderen, werd verteld dat Sinterklaas in de zaak kwam om zijn baard te laten krullen. Lijkt plausibel, maar als hij veertig keer per dag langs komt, dan is er toch iets mis met die baard...” Ingrid verloor haar geloof in de goedheiligman dan ook al op haar vijfde. In Roermond is de slogan ’De beste Sinten komen van Minten’ nog steeds bekend.