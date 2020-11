Recept van de dag: de aller-, aller-, allerlekkerste fruit cake

Het grappige is dat toen ik met schrijven over eten begon ik het recept van haar Ierse oma gaf. Dat was al zo lekker. Deze heb ik zelf ook vaak gemaakt inmiddels. En het is moeiteloos de lekkerste. Het verschil zit in het even koken van het fruit. Maakt het nog sappiger, fruitiger.

Doe de rozijnen, krenten, vijgen en pruimen in een ruime hoge pan samen met de boter, de sherry, het water en de suiker. Breng roerend aan de kook, laat vijf minuten bubbelen en draai het vuur uit. Laat afkoelen tot kamertemperatuur. Meng nu met de rasp van de sinaasappel. Klop de eieren licht. Schep door het fruit, vouw dan de gezeefde bloem erdoor. Beboter een 22 cm ronde vorm en doe er het beslag in. Versier met amandelen. De oven is al heet, op 150 o C en daar blijf die ruim 2 uur, 2 ½ uur liefst. Wordt je cake te bruin bedek hem dan met bakpapier of zilverfolie.

Uit de oven. Laat afkoelen. Pak in, in vetvrij papier. Goed dicht. Minstens twee dagen laten staan, als je het kan. Weken mag ook. Serveer met dubbele room of iets geslagen gewone slagroom.

Nodig:

• 350 gr blanke rozijnen

• 350 gr donkere rozijnen

• 200 gr gedroogde pruimen zonder pit

• 100 gr vijgen, een nachtje in de rum gezet

• 250 gr boter

• 125 ml sherry

• 125 ml water

• 200 gr bruine suiker

• 2 theel sinaasappelrasp

• 250 gr bloem (bakmeel)

• 50 gr zelfrijzend bakmeel

• ½ theel bakpoeder

• 2 eieren

• amandelen om te decoreren