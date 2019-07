’Dat grijze fietspad schijnt rood te zijn’

De kleurenblinde Meinard Noothoven van Goor geniet hoe dan ook van de geuren van bloemen. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Een op de twaalf mannen is kleurenblind en bij vrouwen is het een op de 250. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met verkeerslichten of het slikken van medicijnen. Meinard Noothoven van Goor knokt al jaren om de problemen van kleurenblinden zichtbaar te maken.