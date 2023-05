Is er een oplossing voor gewrichtspijn door slijtage?

Vraag: „Ik heb tegenwoordig steeds vaker moeite met het opendraaien van een deksel. Ik heb minder kracht en veel pijn aan mijn duim. Hoe kan dat en wat kan helpen?”

Slijtage

Van Trommel: „Een van de meest voorkomende handproblemen bij het ouder worden is slijtage van het basisgewricht, ofwel slijtage van de hand aan de basis van de duim. Het kraakbeen in dit gewricht heeft de neiging te slijten vanaf een jaar of veertig en dat komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Het kan een scherpe pijn bij het gebruik van de duimen geven. Je merkt het met handwerken, tuinieren, zeilen, golfen, eigenlijk bijna elke activiteit.

Medicijnen

Ontstekingsremmers zoals ibuprofen of naproxen kunnen helpen, vooral als ze worden ingenomen voordat de pijn erger wordt. Deze verminderen de ontsteking in de gewrichten, waardoor de pijn afneemt. Als u andere aandoeningen heeft of medicijnen gebruikt, overleg dan met uw arts of deze middelen veilig voor u zijn. Het is handig ze met eten of melk in te nemen en te stoppen als ze de maag irriteren.

Spalken en warmte

Een beperkte periode spalken kan zinvol zijn. Je kunt spalken bij een drogisterij kopen of online bestellen. Een hand-duimspalk biedt compressie en steun tijdens activiteiten en kan daarmee verzachtend werken.

Vochtige warmte kan de symptomen helpen verlichten en sommige mensen vinden verlichting bij behandelingen met paraffinewas. Er zijn daarnaast hulpmiddelen verkrijgbaar, zoals potopeners, om te helpen bij activiteiten die moeilijk zijn geworden.

Operatie

Als deze behandelingen niet werken, kun je baat hebben bij een corticosteroïd-injectie in het gewricht of, als alles faalt, een operatie. Met een operatie kan er afhankelijk van de situatie wat meer ruimte worden gemaakt of juist het pijnlijke gewrichtje worden vastgezet.

Een röntgenfoto geeft dan meer informatie. Bij mensen met slijtage van het basisgewricht van de duim komt het carpaal tunnelsyndroom vaker voor. Hierbij zit de zenuw die het gevoel van de middelste drie vingers regelt een beetje in de klem.”

