Met deze spannende e-bikes val je net iets meer op

Specialist Henk van Turnhout demonstreert de Carbon SUV van Moto Parilla, met een frame van carbon. Ⓒ foto’s robert HOETINK

De tijd dat je met een e-bike iets exclusiefs in je schuur had staan, is al lang voorbij. Maar wie ook maar even zoekt, stuit tegenwoordig op de nodige ’exoten’. Gewoon in Nederland te koop, maar niet bij elke fietsenmaker op de hoek.