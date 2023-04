Giechelen of juist bulderlachen: hoe je lach iets kan verklappen over je relatie

Dat zegt Sally Farley, professor psychologie verbonden aan de Universiteit van Baltimore die recent onderzoek heeft gedaan naar de verschillende manieren van lachen. Farley en haar team ontdekten namelijk dat er duidelijke verschillen zijn in de manier waarop we lachen in vriendschappen of prille relaties. De onderzoeksresultaten zijn onder meer te lezen in de Journal of Nonverbal Behavior.

Farley stelt dat een lach tussen (goede) vrienden doorgaans heel natuurlijk en niet geforceerd klinkt. Dat heeft er waarschijnlijk alles mee te maken dat vrienden zich over het algemeen op hun gemak voelen bij elkaar. Twee personen die met elkaar flirten of pril verliefd zijn, hebben juist een meer kwetsbare manier van lachen. Zij lachen meer geforceerd of zijn sneller geneigd te gaan giechelen, zo concludeert de professor. Dat niet alleen: de lach klinkt vaak ook wat onderdanig en gespannen.

Geheim

Zo komt het dus dat de lach een prille liefde die je eigenlijk nog niet met anderen wil delen, toch aan het licht komt. Tijdens een onderzoek lieten Farley en haar collega’s verschillende audiofragmenten horen van mannen en vrouwen die aan het bellen waren met vrienden en hun nieuwe liefdes.

De proefpersonen konden het verschil horen tussen de mensen die met een vriend(in) aan het bellen waren en de mensen die met hun nieuwe vlam communiceerden. De lach tussen vrienden klonk luider, meer ontspannen en natuurlijker.

De vrouwen die met hun nieuwe vlam belden, zouden zelfs onderdaniger en babyachtig klinken. Deborah Carson, een collega van Farley, zegt dat dit betekent dat een lach iets kan verklappen over je prille relatie.

Carson en Farley zijn van plan om dieper in deze materie te duiken. Zij willen namelijk ook weten of en hoe onze lachpatronen veranderen in langdurige relaties.