Freek Vonk spot voor het eerst in het wild een ocelot: ’Een krachtige ontmoeting!’

In de jungle van Suriname verplaats ik me regelmatig per rivier. Ik heb er een spannend peddeltochtje op zitten en dood wat tijd in het kamp voordat de avond valt en ik op pad kan gaan. De onderzoekers die in dit gebied werken, monitoren een van de schuwste bosbewoners: ocelotten.

Het doen en laten van wilde dieren in kaart brengen is lastig, zeker als het nachtdieren zijn en zo schuw en onzichtbaar als deze kleine katachtigen. Gelukkig bieden zogenoemde camera-traps uitkomst. Want ocelotten mogen dan flinke territoria onderhouden – die van mannetjes kan wel vijftig vierkante kilometer beslaan – het zijn ook gewoontedieren.

Ze markeren de grenzen van hun territoria die zo typisch is voor katachtigen: met krabsporen in boomstammen, het sproeien van urine en geurende hoopjes die ze in de grond achterlaten.

Langs veelgebruikte routes worden camera’s opgehangen die beginnen te filmen zodra een bewegend object de infrarode sensor onderbreekt. Dat zijn in dit gebied ook vaak andere dieren en hier en daar een onderzoeker, maar ocelotten worden gelukkig ook waargenomen.

Ik loop midden in het territorium van een vrouwtje. Met de aanwijzingen van de lokale crew in mijn achterhoofd zou het moeten lukken om haar te zien. Ik zoek de aangewezen open plek op en ga langs de rand zitten wachten. Na een tijdje zie ik wat in de struiken bewegen. Daar is ze. Ze komt tevoorschijn en snuffelt op haar hoede rond.

Ze is ongeveer twee keer zo groot als een huiskat. Dat wist ik, maar ik had nog nooit een ocelot in het wild gespot. Wat een mooi dier met dat vachtpatroon van vlekken en strepen, zelfs met de nachtkijker ziet het er bijzonder uit. Overdag werkt het camouflagepak in allerlei soorten terrein goed, maar nog het best in bos met veel ondergroei.

Helaas deed die vacht het ook goed in de bontindustrie. In de hoogtijdagen van de handel werden er per jaar een paar honderdduizend ocelotten slachtoffer. Verweesde kittens waren een mooie bonus – die belandden in de exotische huisdierenindustrie. Gelukkig worden ze nu beschermd, al is er altijd nog de illegale markt.

Ocelotten delen hun leefgebied met margays, oncilla’s en jaguarundi’s. Katten met vergelijkbare groottes, prooikeuzes en actieve periodes. Hun onderlinge interacties zijn complex, maar ocelotten zijn ’de baas’. Maar ook zij moeten hun meerdere erkennen in de jaguars en poema’s waardoor ze makkelijk kunnen worden gedood.

De ocelot kijkt eventjes recht in onze camera en verdwijnt dan in de struiken. Een korte maar krachtige ontmoeting!