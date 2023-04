Zo creëer je de ideale tuin voor kinderen

Je kunt klein beginnen door in de vensterbank iets te zaaien in het voorjaar, bijvoorbeeld groenten. Je zal merken dat de kinderen elke dag gaan kijken of het zaadje al begint uit te lopen. Zodra het tijd is om deze buiten neer te zetten, zijn ze er als de kippen bij.

Veel mensen hebben misschien een tuin of een balkon met weinig ruimte, maar veel heb je in principe niet nodig. Als je alleen al een bak van een vierkante meter of een hoekje van de tuin speciaal voor de kinderen inricht kom je al best ver.

Een echte kindertuin moet niet te netjes zijn en vooral ruimte geven om zelf aan de slag te gaan. Kinderen bepalen namelijk zelf wel wat een tuin is en hoe ze er willen spelen. Veel volwassenen hebben de neiging om alles netjes aan te leggen en in te delen, maar een rommelig hoekje met een klimboom, wat touw en takken is in principe al genoeg.