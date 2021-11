Mijn Reis: ’Er sprong een baviaan de auto in!’

Mooiste herinnering

„Mijn verblijf in een Tibetaans boeddhistisch klooster in Zuid-India. Ik verbleef daar ruim 4,5 maand tussen 5000 monniken en deed onderzoek naar het leven van de kinderen die er tot monniken werden opgeleid. Ongelofelijk bijzonder om tussen die in het rood geklede mannen te wonen en een inkijkje in hun leven te krijgen.”

Drama

„De grootste schrik was in Tanzania met onze kinderen van toen 1,5 en 3 jaar. Tijdens een safari zat onze jongste, Quint, in de autostoel te dutten. Om de wilde dieren goed te kunnen zien, deden wij telkens het dak van de Jeep iets omhoog zodat we door zo’n gleuf naar buiten konden kijken. Op een gegeven moment stonden we vlak bij een groep bavianen en een daarvan rook de koekjes in onze auto. Hij sprong via die gleuf de auto in en van schrik schoten wij met z’n allen naar voren, richting de bestuurder. De aap ging rustig naast Quint zitten en viste vakkundig alle koekjes uit onze rugzak. Met de complete doos vertrok hij gelukkig net zo snel als hij was gekomen. Quint sliep gewoon door!”

Vertraging

„Mijn vader en ik zouden een trekking doen in het Mount Everest-gebied in Nepal. We zouden van Kathmandu naar Lukla, het gevaarlijkste vliegveldje ter wereld. Die vluchten met hele kleine vliegtuigjes gaan echter alleen door als het weer zich daarvoor leent. Dat duurde drie dagen.”

Gadget

„De WakaWaka lamp, ideaal als zaklamp, maar ook om door middel van zonne-energie mijn mobiel te kunnen opladen. Ik ga nooit op reis zonder mijn zakmes. Ik heb nog steeds mijn eerste exemplaar en ook tijdens onze gezinsreizen doet hij nog altijd goed dienst!”

Voedsel

„Ik ben gek op dingen proeven die ik niet ken. Zo at ik een mini-inktvis op een stokje in Japan, krokodillenvlees in de Amazone in Peru, maar het meest bijzondere was het stukje aap dat ik van Bosjesmannen in Tanzania kreeg. Het smaakte een beetje naar kip.”

Droom

„Bhutan, Polynesië en een lang verblijf in het Amazonewoud staan op mijn lijstje.”

Must

„Restaurant Double Dorjee in Kathmandu. De eigenaresse, door iedereen ’ama-la’ (moeder) genoemd, is een schat. Toen ik daar woonde, at ik er bijna elke dag heerlijke veg-and-cheese-momo’s.”

