Oproep: wat zijn uw herinneringen aan knikkeren?

Het klassieke knikkeren gebeurt meestal simpelweg met een kuiltje; de spelers proberen om de beurt een knikker in dit putje te rollen. Als het lukt, mag de speler nog een keer. Er wordt met maximaal vijf knikkers gespeeld en wie de meeste exemplaren in het kuiltje krijgt, wint.

