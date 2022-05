Premium Het beste van De Telegraaf

Tweede leven voor Ydwer (43): Langzaam vooruit na dwarslaesie

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

Ydwer van der Heide (l.) met fitnesstrainer Juvat Westendorp: „Ik had niet verwacht dat ik mentaal zo sterk zou zijn.”

Zo’n 5000 tot 7000 mensen in Nederland kampen met een incomplete dwarslaesie. Zo ook Ydwer van der Heide (43). Van aanvankelijk geen gevoel noch beweging in armen en benen gaat hij tijdens de Wings for Life Run op 8 mei 100 meter proberen te lopen. „Het had veel erger kunnen zijn.”