’Stop doemdenken over klimaat’

’Sinds de milieubewegingen in de jaren zestig ontstonden, bedienen zij zich van apocalyptische beeldspraak”, zegt de auteur van het onlangs bij uitgeverij Scriptum verschenen boek Het klimaatdebat als lachspiegel. „Het maakt maatschappelijk veel los maar staat een verfijnde uitwisseling van argumenten tussen de belangengroepen in de weg.”

Onverantwoord

Zelf twijfelt de auteur er niet aan dat de aarde opwarmt en dat de mens daarin een rol speelt. „Het is onverantwoord dat te ontkennen.” Maar hij stoort zich aan de soms groteske manier waarop het probleem wordt bediscussieerd.

Misleidend

„Het klimaatdebat wekt de indruk dat er grote zekerheid bestaat over hoe de klimaatverandering en onze menselijke toekomst eruit gaan zien, maar dat is misleidend”, schrijft hij. „Het klimaatsysteem is voor een belangrijk deel principieel onvoorspelbaar. Daarnaast hangen klimaatprognoses samen met de verwachte economische groei van de komende honderd jaar, wat in de praktijk betekent dat ook onze samenleving verandert. Wie zag in 1922 al een kristalhelder visioen van 2022? Wie kan in 2022 zijn ogen sluiten en voor zijn geestesoog de contouren zien opdoemen van 2122?”

Maar het probleem is dat degenen die deze relativering aanbrengen door de orthodoxe klimaatactivisten ogenblikkelijk als afvalligen worden verketterd. Met polarisatie tot gevolg. „Dat komt omdat mensen de neiging hebben zich te identificeren met de organisatie, de groep of het milieu waar ze toevallig deel van uitmaken”, legt Jurgen Tiekstra uit.

"Polarisatie contraproductief"

Wat volgens hem evenmin helpt, is de schaamte die de mens als enig levend wezen voelt over wat hij het milieu aandoet. „Wijs de eerste geit aan die zich schaamt omdat hij een vlakte dermate kaal heeft gegeten dat hij die heeft prijsgegeven aan de verwoestijning.”

Deze unieke menselijke eigenschap is volgens hem tevens een sociaal machtsmiddel om mensen ’te disciplineren tot het ’juiste’ gedrag’. Hij ziet dat ook in het klimaatdebat. „Het woord ’vliegschaamte’ is daar een typisch voorbeeld van.”

Het geloof in de apocalyps leidde er onder andere toe dat de mens in de vroege Middeleeuwen dacht dat in Het Jaar Duizend de wereld zou vergaan en de mensheid onderworpen aan het Het Laatste Oordeel van God. Ⓒ FOTO De Apocalyps van Reichenau

Deze morele retoriek kleurt in de ogen van Jurgen Tiekstra het klimaatdebat. Evenals apocalyptische metaforen als ’Vijf voor twaalf’ of ’een ecologisch Hiroshima’ „Dit ’zondeval-denken’ kan ervoor zorgen dat we niet helder denken en niet de beste besluiten nemen.”

Hij wil met zijn boek een einde maken aan de polarisatie tussen de gelovigen in een zondvloed door almaar stijgende zeespiegels en de ’ketters’ met een genuanceerder beeld: „We moeten het klimaatprobleem samen oplossen. Zonder dogma’s, ondergangsretoriek en schuldgevoel. Laten we ook blij zijn met de fantastische maatschappij die we hebben opgebouwd dankzij de techniek. Kijk eens naar hoe die rond 1900 was. De mensen waren armer, zieker en gingen eerder dood.”

De schrijver onderstreept: „De mens is kwetsbaar en maakt instrumenten om te overleven. Daardoor heeft hij veel bereikt. We moeten daar niet negatief over zijn. Maar elke vooruitgang heeft onbedoelde neveneffecten. Zo ging de Industriële Revolutie ten koste van water, lucht en atmosfeer. Dat effect moeten we nu corrigeren. Met een gezamenlijk, ambitieus project. Met de wil om er samen weer iets moois van te maken.”

Jurgen Tiekstra. Het klimaatdebat als Lachspiegel. Uitgeverij Scriptum Schiedam