Culinair schrijfster geeft tips aan thuiskoks: ’Vetten zijn een wondermiddel’

Jadis Schreuder heeft de afgelopen jaren naam gemaakt met boeken over citroen en andere citrusvruchten. Dat zij culinair schrijver is geworden, was geen verrassing in huize Schreuder. Als klein meisje kreeg Jadis eten in al zijn facetten mee, vertelt zij.

„Mijn ouders zijn vrije zielen en dat zie je ook aan hun passie voor eten. Dat betekende dat ik al jong allerlei keukens leerde kennen. Ze hebben me geleerd om voorbij de supermarkt te kijken door me naar de toko en de Marokkaanse supermarkt mee te nemen. Daarnaast kochten we biologisch op de markt.”

Het is voor Schreuder niet meer dan normaal om met de seizoenen mee te eten. „Groenten en fruit zijn niet alleen lekkerder in het juiste seizoen, maar vaak ook goedkoper en milieuvriendelijker. Eten naar behoefte en gebruiken wat je nog in huis hebt, is het leukste wat er is.”

Vijf basissmaken

In het derde boek van Jadis’ Lemon Kitchen-serie neemt Schreuder haar kookstijl en recepten onder de loep. „In recepten zitten altijd verschillende bouwstenen van smaakmakers en texturen. De vijf basissmaken zijn zoet, zuur, zout, bitter en umami. Bitter en umami spelen een kleinere rol; ik focus op zoet, zuur, zout, vetten, kruiden en vraag me af hoe ik pit in een gerecht krijg. Zuur is een bekende smaakmaker en citroen is voor mij de koningin van de zuren: dat onmisbare, frisse element. Bij texturen kun je denken aan krokante en zachtere onderdelen.”

Het samenspel van smaak en textuur maakt een gerecht bijzonder. „Ik ga dieper op specifieke smaken in. Zo is het goed om bij heel zure ingrediënten wat zout en pit te gebruiken. Zout gaat te veel zuurheid een beetje tegen, net als romige vetten in zuivel en kokosmelk, en een pittig pepertje versterkt de smaak.”

Er zijn ook frisse, subtiele zuren die smaak afgeven. „Bijvoorbeeld als je ze laat meestoven of als je ze aan het einde als garnering gebruikt. Denk aan limoenblad, citroengras, pepers, koriander en laos. In mijn recept voor Indonesische soto ayam (kippensoep met limoen) zijn de frisse zuren, zouten en texturen helemaal in balans.”

Citroenijs met romige, witte chocolade.

Intens effect

Wat zoet betreft is Schreuder terughoudend. „Suiker heeft een direct en intens effect. Deze gaat bitterheid en zuurheid tegen, maar kan het zoete versterken, zoals fruit in taart. Maar er zijn ook indirecte zoetmakers zoals groente: wortel, ui, pompoen en venkel.”

„Ik ben gek op dulce de leche, karamelpasta, en heb daarom een recept voor carrot-cupcakes met dulce de lechevulling en roomkaas-passievruchttopping. Een feestje voor de smaakpapillen, met het zoete deeg gevuld met gekaramelliseerde wortels, de crunch van pecannoten en de roomkaas- en passievrucht-topping.”

Vetten als wondermiddel

Dat brengt ons bij de rol van vet in gerechten. „Vetten zijn een wondermiddel, de smeermiddelen van gerechten. Ze geven smaak en zorgen verder voor een filmend mondgevoel. Bovendien versterken ze de smaken van andere ingrediënten. We gebruiken meestal oliën, noten, zaden en zuivelproducten in de keuken. Vet maakt smeuïg en brengt smaken in balans.”

Olijfolie heeft hetzelfde effect, maar hierbij blijft het gerecht redelijk licht. Goede olijfolie is bovendien prijzig. „Mijn favoriete olijfolie is zacht, fruitig, friszuur en heel lichtbitter. Maar hij mag nooit gaan overheersen. Goede olijfolie zet andere smaken in het zonnetje.”

Wie bang is om het overzicht te verliezen, kan gerust zijn. Schreuder geeft een lijstje ’boodschappen’ waarmee je ver komt. „Extra vergine olijfolie, roomboter, biologische verse kruiden, citrusvruchten, zout(vlokken), zwarte peper en andere pepers, knoflook en ui, tafelzuren, parmezaan, desembrood en lekker veel groenten. Het zuurdesembrood kun je zelf maken, ik deel hiervoor een recept. Zelfgebakken desem ruikt heerlijk, heeft een volle, rijke smaak en is knapperig. Dat is de combinatie van smaak en textuur.”