Zo verlaag je eenvoudig je energierekening

Schaf een energieverbruiksmanager aan: een kastje aan de muur of een app op de telefoon. Hoeft niet altijd te worden gekocht; sommige energieleveranciers bieden ze gratis aan. Omdat zo het gas- en elektriciteitsverbruik per apparaat/installatie kan worden afgelezen, is gericht besparen heel gemakkelijk en kan het zelfs een sport worden.

Kookwekker

Vooral pubers zijn niet onder de douche vandaan te slaan. Laat ze douchen met een kookwekker. Vijf minuten is meer dan genoeg om goed schoon te worden. Met een waterbesparende douchekop erbij is het resultaat helemaal prima. Let er bij aankoop op dat de douchekop maximaal 7,2 liter per minuut doorlaat.

Heel verrassend: bekijk eens wat de verschillende apparaten in huis aan elektriciteit verbruiken. Een boiler met een capaciteit van meer dan twintig liter is al snel goed voor 420 euro per jaar (bijna 1900 kWh). Een zonneboiler kan een alternatief zijn en voor de aanschaf kan subsidie worden aangevraagd. Een flink tropisch aquarium kan zo 220 euro per jaar verbruiken, een waterbed gemiddeld 170 euro. Een gemiddelde airco kost 35 tot 95 euro aan stroom (bron: milieucentraal.nl).

Warmte

Zonlicht verwarmt gratis en voor niets. Doe overdag alle gordijnen/raambekleding open en laat licht en warmte binnen. Dek de ramen bij zonsondergang weer af. Let erop dat langere raambekleding niet voor de radiatoren hangt, dan blijft de warmte erachter hangen. Zet om diezelfde reden geen grote bank voor de radiator.

Een zelfprogrammerende thermostaat ’leert’ op welke tijden er niemand is of dat iedereen slaapt en zet de verwarming dan lager. Zonder zo’n apparaat is het goed eens te experimenteren. Veel mensen gaan automatisch van een bepaalde huistemperatuur uit, bijvoorbeeld twintig graden terwijl overdag 19 graden vaak warm genoeg is. Met elke graad verlaging wordt ongeveer zeven procent op het gasverbruik bespaard. Ruimtes waar overdag niemand komt hoeven ook niet te worden verwarmd; dat kan met gesloten deuren al snel 240 euro per jaar opleveren.

Veel mensen wassen vaker dan nodig is. Handdoeken kunnen prima drie keer worden gebruikt. Probeer de wastrommel vol te laden (er moet nog een hand tussen de was en de bovenkant van de trommel passen) en draai geen halve wasjes.

Was eens op een lagere temperatuur zoals 20 of 30 graden. Kleding die niet vies maar alleen gekreukt is, kan al opfrissen door deze in de badkamer uit te hangen.

Let bij de aanschaf van nieuwe apparaten altijd op het energielabel. Een apparaat met het label A+++ is misschien duurder maar zal op de lange termijn echt een hoop energiekosten besparen.