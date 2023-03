Motorrijders zijn de meest tevreden weggebruikers van Nederland

Dat blijkt althans uit een onderzoek van RAI Vereniging onder ruim 1000 weggebruikers, zoals motorrijders, automobilisten, gebruikers van het openbaar vervoer en gebruikers van elektrische fietsen.

Motorrijders waarderen hun geluk op de weg met een 8,3. 80% van de motorrijders is dan ook erg tevreden met hun vervoermiddel. De belangrijkste reden is het gevoel van vrijheid die zij ervaren op de motor. Motorrijders vinden het vooral fijn om ’lekker in de buitenlucht’ te zijn. Bovendien zeggen zij minder last te hebben van drukte in het verkeer. Ook opvallend: 38 procent van de motorrijders denkt onderweg meer geluk en plezier te ervaren dan andere weggebruikers.

De gebruikers van elektrische fietsen en automobilisten blijken overigens ook redelijk tevreden te zijn op de weg. Zij waarderen hun geluk met respectievelijk een 8,2 en 8,1. De mensen die veel met het openbaar vervoer zijn het minst tevreden, hoewel ook hun geluk een voldoende scoort: een 7,1.

Motormaand

Overigens is de kans groot dat je deze maand veel motorrijders op de weg spot. Maart staat namelijk ook wel bekend als Maart Motor Maand. Tom Crooijmans, Voorzitter van RAI Vereniging sectie Motorfietsen: „Maart is voor veel motorrijders de maand om weer stralend de weg op te gaan en te genieten van de stijgende temperaturen. Daarom hebben we maart omgedoopt tot Maart Motor Maand. Tijdens deze maand willen we iedere (toekomstige) motorrijder inspireren om de eerste zonnestralen vanaf de motor te pakken.”

Bekijk ook: De mooiste motorroutes door Europa