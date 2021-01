Recept van de dag: dromen met groene kool

Wel vlees, natuurlijk wel, maar veel meer nog heerlijke groentebereidingen, van eenden-kroketjes tot lasagne van groentepannenkoeken. Seizoen na seizoen komt hij met de oogst aanstappen en leert je wat je ermee moet doen. Geholpen door twee vrienden, Sandra en Santi. Monniken waren ze, maar nu verbouwen ze de aarde en Jonathan neemt wat de grond opbrengt met het grootste respect aan.Dan nog, gisteren heb ik het recept van de beurre café de Paris gegeven. Prachtige naam, hè, maar het recept komt gewoon van de Jonathan zelf.

Zet de grill in de oven aan. Snij groene kool in reepjes van 1 cm dik. Doe olijfolie in de pan, en stoof de groente daar 5 minuten zacht gaar in. Laat even goed uitlekken en druk uit zelfs. Verdeel de groene kool over vier ovenschaaltjes, schep 1 lepel beurre café de Paris in elk schaaltje en rasp er dan de oude kaas over. Gratineer onder de grill in 10 minuten tot de kaas krokant is. Pas op, je tafelgenoten zullen je willen omhelzen. Zo lekker kan groene kool zijn. En de rest van de boter: over een stukje mooi gegrilld vlees, of een beetje bij de gebakken aardappels. Hier blijf je echt niet lang mee zitten. Met dat boek wel, dromend voor je uit.

Nodig voor 4 personen:

• 1 groene kool

• 150 gr beurre de café de Paris

• 200 gr oude boerenkaas

• 1 eetl olijfolie

•peper