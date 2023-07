Lezersreis: Culturele citytrip Leeuwarden

Leeuwarden, hoofdstad van waterprovincie Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en startpunt van de Elfstedentocht, is dé perfecte bestemming voor een veelzijdige citytrip. Met een prachtig historisch centrum en genoeg sportieve & culturele activiteiten is hier genoeg te zien en te beleven. 11Fountains, Elfsteden fiets- en vaarroutes de Elfstedenmagie leeft hier het hele jaar door. Dompel je onder in de Friese cultuur en verwonder!

Historie, cultuur, gezelligheid, gastronomie, water en sport; alle elementen zijn aanwezig voor een fantastische citytrip.

Ⓒ Jurjen Drenth

Maak van je bezoek aan Leeuwarden een totaalbeleving en ga voor het speciale VRIJ arrangement van WestCord WTC Hotel. Geniet op de dag van aankomst van een welkomstdrankje in de Skybar op de 11e etage met een spectaculair uitzicht over Leeuwarden. Laat alle indrukken van de stad op je inwerken en kom volledig tot rust in een fijne comfort kamer. De volgende ochtend staat er een uitgebreid ontbijtbuffet klaar. Helemaal opgeladen om Leeuwarden verder te ontdekken.

WestCord WTC Hotel Leeuwarden

WestCord WTC Hotel Leeuwarden is een viersterren hotel gelegen aan de rand van het centrum van Leeuwarden met gratis parkeergelegenheid. De hotelkamers zijn ruim, modern en zeer comfortabel. Op de elfde verdieping is het culinair genieten in Restaurant élevé. Geniet van het panoramische uitzicht over Leeuwarden en heerlijk eten op hoog niveau. Met een drankje in de Skybar is dit dé perfecte plek om de dag, hoog in de lucht, samen af te sluiten.

Leef je uit in de gym of ga eropuit en huur een fiets. Fietsend of lopend, je bent zo in het centrum!

2 dagen (1 nacht) vanaf €65 p. p. (o.b.v. 2 personen)

Bekijk de voorwaarden op de website.

Arrangement

1x Overnachting in een comfortabele kamer

1 x Uitgebreid ontbijtbuffet

1 x Welkomstdrankje in Skybar

Early check-in

Reserveren en informatie

Verblijf is mogelijk tot en met 30 september 2023 op basis van beschikbaarheid.

Prijs is op basis van 2 personen in een comfortabele kamer. Toeslagen en voorwaarden zie website.

Boeken

westcordhotels.nl/vrij of bel WestCord WTC Hotel Leeuwarden via 058-2334900 o.v.v. ‘VRIJ’.