Esther (44) was snel weer op de been na aangepaste behandeling baarmoederhalskanker

Verwijdering van de baarmoeder is in de meeste gevallen van baarmoederhalskanker helaas noodzakelijk. Bij kleinere tumoren volstaat een minder ingrijpende operatie, blijkt nu uit onderzoek. Esther Kolthof (44) was een van de eerste vrouwen in Nederland die de eenvoudiger ingreep kreeg.

Esther Kolthof met haar gezin: „Dankbaar dat ik het heb overleefd en dat we drie gezonde kinderen hebben.” Ⓒ foto Rias Immink