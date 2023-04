Premium Het beste van De Telegraaf

Reizen Deze Caraïbische verborgen parel is de mooiste 'gemeente' van het koninkrijk

Door Reza Bakhtali

Nergens op de Antillen is de natuur zo mooi als op Saba. Ⓒ Kai Wulf

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft een verborgen parel in de Caraïben. Het piepkleine eiland Saba is slechts dertien vierkante kilometer groot, maar de natuur is er, van alle Nederlandse Antillen, verreweg het mooist. Hier ga je heen om te onthaasten, in de vorm van prachtige hikes en watersport.