Deze compacte gezinsauto’s (met toch veel binnenruimte) koop je voor 10.000 euro

Occasionselectie

Ford Focus Wagon 2014 – 2018

Fijne besturing, stevige vering, heerlijke stoelen, perfect schakelende versnellingsbak: de Focus rijdt gewoon erg goed. Op de achterbank is hij lekker ruim, met een kofferbakinhoud van minimaal 475 liter. Bij afwisselend gebruik rijd je in een Focus met 125 pk 1 op 15. In Rhenen stuiten we bij een autobedrijf op een donkergrijze ’Edition Plus’ (2015, 138.000 km) voor € 9.950.

Opel Astra Sports Tourer 2015 – 2019

Opel Astra Sports Tourer

Als stationwagen is de Opel lekker ruim, met 540 liter bagageruimte. Qua interieurruimte komen inzittenden niets tekort. Op de weg is de Astra weinig spannend. De besturing voelt vrij doods aan. Wil je een Astra Sports Tourer die je altijd kunt inzetten, zoek dan een versie met de 150 pk sterke 1.4-liter turbomotor. Je rijdt 1 op 15. De witte 1.4 ’Style’ (2016, 19.000 km) voor € 9.995 bij een bedrijf in Oud-Beijerland is een prima voorbeeld.

Volkswagen Golf Variant 2012 – 2019

De VW rijdt fijn op lange ritten, met weinig geluid, goede stoelen en een afgewogen vering en demping. De bagageruimte meet maar liefst 605 liter. Een 1.2-liter turbo haalt met gemak 1 op 15. Als occasion is de Golf relatief duur omdat er veel vraag naar bestaat. Wacht daarom niet te lang als je geïnteresseerd bent in de brandweerrode 1.2 ’Trendline’ (2014, 107.000 km), voor € 9.995 bij een autobedrijf in Boskoop.

Oordeel van de Wegenwacht

Ford Focus Wagon

Ford Focus Wagon

Als je bijrijder in de voetenruimte per ongeluk tegen het zekeringkastje schopt, kunnen bij de Focus rare elektronische storingen optreden. Een ander zwak punt betreft de ABS-computer. Als die kapot gaat, start de motor niet. De Wegenwacht kent een noodgreep, maar het onderdeel moet worden vervangen en dat is een kostbare reparatie.

Opel Astra Sports Tourer

Vocht in de accubak, achter in de auto, kan bij deze generatie Astra diverse elektronische storingen veroorzaken. Een softwarestoring in de stuurkolom maakt dat de dashboardverlichting blijft branden, ook al heb je de Opel inmiddels afgesloten. Vervolgens sta je met een lege accu.

Volkswagen Golf Variant

VW Golf Variant

Bij Golfjes met een 1.2- of 1.4-liter benzinemotor slaan de bougiekabels soms door. De krachtbron gaat vervolgens op drie van de vier cilinders lopen. Niet mee doorrijden; de Wegenwacht lost het op, eventueel met een nieuwe kabel. Het euvel kan wel tot vier keer (!) terugkomen.

Ons advies

Semi-terreinwagens hebben wellicht een aansprekender design, maar voor een jong gezin is een traditionele stationwagen nét even praktischer. Alles overwegend komt de Volkswagen Golf Variant het beste uit de bus.

Kijk op anwb.nl/auto voor meer ANWB occasiontests