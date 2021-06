Column Babette: ’Ik heb het uit de klauwen laten lopen’

„Schat, dit kan echt niet meer!” Vol afschuw kijkt de kapper naar mijn uitgroei en oranje gebleekt haar. „En dat doet iedereen dus, de boel de boel laten. Denken wat kan mij het schelen. Maar dat er minder feestjes zijn, betekent niet dat je jezelf mag verslonzen!”

Mijn kapper heeft gelijk. Ik heb het uit de klauwen laten lopen, op meerdere vlakken. Dat ik de komende tijd ben overgeleverd aan de volkorencrackers, gegrilde groenten, augurken en kipfilet, is daar eveneens het gevolg van.

En ik ben de enige niet die de coronakilo’s heeft toegelaten en minder goed voor zichzelf is gaan zorgen. Uit een enquête van het Voedingscentrum blijkt dat 22 procent van de Nederlanders meer is gaan snacken en 11 procent meer alcohol is gaan drinken.

En dan die onderzoekscijfers waar de ABN AMRO bank deze week mee kwam: De verkoop van snoep is enorm gestegen, en dan vooral van chocolade: In het eerste kwartaal van dit jaar werd er zelfs een omzetgroei van 9 procent behaald. Kunnen we dit verklaren omdat we hunkeren naar het gelukshormoon dat in chocolade zit? Mwah. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat we ook de winegums, drop en zure matten niet kunnen weerstaan.

En daar waar het snoep de winkels dus uitvliegt, is de verkoop van kauwgom en pepermunt met maar liefst 15 procent gedaald. Kan ons het schelen dat we niet fris ruiken, dat merkt toch niemand tijdens een digitale vergadering. Zoiets moet het zijn. En zo daalde ook de verkoop van deodorant, evenals die van scheerspullen en shampoo.

En dat is niet best, al is het maar omdat je lekkerder in je vel zit wanneer je verzorgd de deur uitgaat. Dus nu de zon schijnt, we weer op vakantie mogen, in een restaurant dineren en kunnen flaneren op het terras: Joggingpak uit, hakken aan… en gaan!

En dan wel eerst even langs de kapper en vooral niet vergeten om deodorant op te spuiten.

