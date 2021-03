Op ontdekkingstocht in Land van Maas en Waal

Op dit vroege ochtenduur heeft uw verslaggeefster nog geen koffie gehad. Zij moet even met de ogen knipperen wanneer ze bij binnenkomst in cultureel centrum ’t Mozaïek in Wijchen welkom wordt geheten door de compleet in klederdracht gestoken Wies Berris. Alsof we zomaar een heel andere tijd instappen.

Wies Berris heeft de afgelopen decennia duizenden oude kledingstukken uit het Land van Maas en Waal verzameld. Kanten pellerines en prachtig versierde ’poffers’, de hoofdbedekking zo karakteristiek voor de streek. Trouwkleding, maar ook degelijke, lange rokken. Verzamelen was moeilijk want juist omdat het gebied zo vaak door overstromingen is getroffen, is er weinig bewaard gebleven.

Enclave

Het Land van Maas en Waal kennen we vooral van het lied van Boudewijn de Groot. Gelegen tussen beide rivieren, ten westen van het Rijk van Nijmegen, ten zuiden van de Betuwe en ten noorden van de provincie Noord-Brabant. Totdat de eerste brug (bij Tiel) verrees, pas in de jaren 70 van de vorige eeuw, was het een geïsoleerd gebied, een enclave bijna.

Bekijk ook: In dit Nederlandse bos komen natuur en techniek mooi samen

Waar doorlopend werd gevochten tegen het schier onophoudelijk oprukkende rivierwater, weet Peter Fontijn, voorzitter van de Historische Vereniging Tweestromenland. De laatste catastrofale overstroming was in 1926. Maar nog in 1995 werden uit voorzorg ruim 250.000 bewoners geëvacueerd.

Wies Berris verzamelde duizenden zeldzame kledingstukken uit de regio. Ⓒ foto Dick Vogelzang

Het maakt de bewoners eigenwijze 'miense’, aldus Fontijn. Die maar al te goed beseffen dat je je beter niet te veel aan materiële goederen kunt hechten, want voor je het weet, spoelen ze weg. „Zuinig, niet protserig. Wat heeft het voor zin? Doe maar gewoon, die mentaliteit. Veel huizen op terpen, kerken staan op het hoogste punt van het dorp. Bij watersnood werd daar het vee ondergebracht.”

Een bevolking die een tikje onzeker lijkt over het eigen gebied en de prestaties is, dat ook. Maar recentelijk brak toch een kleine opstand uit. Het regionale ’Nimweegse’ toerismebureau ontwikkelt elk jaar een nieuwe campagne per Gelderse streek. Niet voor het Land van Maas en Waal. Het toeristische aanbod zou te mager zijn. Plaatselijke organisaties en politiek slaan nu de handen ineen. Hun gebied dient beter op de kaart te worden gezet. Ze beschikken over vele schatten, maar alleen zijn die nog zo onbekend.

Dus zijn we met Peter Fontijn op weg naar uniek monument De Tuut, een volledig gerestaureerd stoomgemaal. Voor de waterbeheersing van de polders tussen de rivieren werden meer dan 75 stoomgemalen gebouwd waarvan alleen De Tuut over is. De naamgeving weerspiegelt de nuchtere volksaard. Bij het opstarten van de gemalen klonk immers een luid ’toeoeoet!’

Peter Fontijn van de Historische Vereniging Tweestromenland: „Dit was altijd een geïsoleerd gebied.” Ⓒ Rias Immink

Sloop

Jan Reijnen redde het gemaal in 1985 van de sloop. Dat scheelde maar een haartje, uiteindelijk bleek alleen de te lage schrootprijs reden om de indrukwekkende apparatuur te laten staan. Samen met een hechte ploeg van veertig bevlogen vrijwilligers werden het dak hersteld en de karakteristieke ronde schoorsteen herbouwd. Duizenden uren werk.

Bij binnenkomst ruiken we meteen stookolie. In normale tijden wordt het gemaal een paar keer per jaar opgestart. De vrijwilligers kiepen dan honderden kilo’s kolen in de verzengende vlammen van de stookketels en brengen het enorme mechanisme in werking. Ook buiten de stoomdagen zijn er rondleidingen en kan er wat worden gedronken in de bezoekersruimte. Laatste initiatief: de verhuur van elektrische scooters waarmee duurzaam over de Maasdijk kan worden gezoefd.

"Monumenten voor het opscheppen"

Of over de Waalbandijk, gedeeltelijk autovrij. Lekker rustig fietsen langs de Waal, langs dorpjes waar de monumenten voor het opscheppen liggen. Prachtige, rietgedekte oude boerderijen en charmante dijkhuisjes die zo van een schilderij lijken te rollen. Of we wel weten dat half Amsterdam-Zuid maar ook het hoofdstedelijk station is gebouwd met bakstenen uit deze streek?

Van Steenfabriek Dericks & Geldens uit Druten. In 1894 kregen ze op de Wereldtentoonstelling een gouden medaille voor hun prachtige geglazuurde bakstenen. De beroemde architect Pierre Cuypers (Amsterdam CS, Rijksmuseum) was er dol op, ontwierp de toenmalige fabriekshal van het bedrijf en noemde deze ’mijn werkplaats’. De bijzondere stenen maar ook de gewone bakstenen en dakpannen zijn overal in de streek terug te vinden.

Bekijk ook: Lekker zwerven door Salland

Door naar de allerbelangrijkste publiekstrekker, maar eigenlijk behoeft deze weinig extra aandacht: de Tuinen van Appeltern. Een overbekend, groen walhalla waar iedere tuinliefhebber ideeën kan opdoen. Wij rijden een stukje verder door naar de Heerlijkheid Appeltern. Of we weten dat hier de wieg van de Nederlandse democratie stond?

Macht

We kijken naar het fraaie landhuis, ooit de plek van een heus kasteel. Allemaal mooi en aardig, maar slaan we nu niet een beetje door? Peter Fontijn houdt vol: „In 1781 schreef Baron Joan Derk van der Capellen tot den Pol hier zijn ’Oproep aan het volk van Nederland’, het Democratisch Manifest. De Nederlanders werden opgeroepen om Stadhouder Willem V af te zetten. Het volk moest de macht overnemen en een democratische regering kiezen. De heerlijkheid kan met recht aanspraak op deze titel maken!”

De ’wieg van de Nederlandse democratie’, oftewel Heerlijkheid Appeltern. Even verderop liggen de gelijknamige tuinen. Ⓒ Rias Immink

Het is niet allemaal geschiedenis wat de klok slaat in het Land van Maas en Waal, al roemt Fontijn graag de vele Romeinse vondsten en de maar liefst 685 monumenten, waarvan bijna de helft Rijksmonumenten.

Wie meer voor de natuur gaat, kan prima terecht in de Gouden Ham, een uitgestrekt waterrecreatiegebied tussen de dorpskernen van Appeltern en Maasbommel. Zo ligt er onder meer een 700 meter lang zandstrand. Het gebied heeft een open verbinding met de Maas, leuk voor de vaarliefhebbers. Ideaal uitvalpunt is Moeke Mooren, een horecabegrip.

Pontjes zijn er te kust en te keur. En musea, zoals museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. Hier is een deel van de kledingcollectie van Wies Berris te zien. Het museum streeft er nadrukkelijk naar om ook de actualiteit te belichten. Na de lockdown is de tentoonstelling Metamorfose te zien, waarbij kunstenaars een depotstuk een tweede leven hebben gegeven. In voorbereiding is een project hoe de bewoners de coronatijd hebben beleefd.

Dan hebben we het nog niet eens over de imposante kastelen gehad zoals die van Hernen en Wijchen en de ruïne van Batenburg. Zoals Peter Fontijn graag stelt: „Het Land van Maas en Waal is altijd een beetje vergeten. Juist daarom is er veel moois te ontdekken!”

Kleinste Hanzestad

In de gemeente West Maas en Waal is een echte Hanzestad te vinden: Maasbommel. Dit was in de middeleeuwen de kleinste Hanzestad van Nederland. Rond de vijftiende eeuw stond Maasbommel met name bekend om de visserij en mandenmakers en werd ook wel ’Snoekenstad’ genoemd.