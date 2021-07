Koken op de camping: Zo maak je een vlees-bonenschotel

Dit recept stuurde Anneke Oosterhof-van Eersel een flinke tijd terug in, maar het is de moeite om te herhalen. Helemaal niet elitair of hoogdravend, maar lekker snel op tafel. Daar is helemaal niets op tegen.

Nodig voor de hele familie:

150 g salami, 150 g achterham, 500 g Gelderse kookworst, 1 pot witte bonen 1 kleine ui, 2 augurken, 8 olijven, 1 tomaat, 1 teentje knoflook, 100 ml mooie olijfolie, sap van 1 citroen peper, zout, mosterd en worcestersaus, 1 gekookt ei, 2 tomaten

„Laat de afgespoelde bonen uitlekken. Snijd tomaat, augurk, olijven en ui in plakjes. Vermeng dit met de witte bonen. Maak een dressing van olie, mosterd, vers gemalen 4-seizoenenpeper, zout, knoflook (door de pers) en citroensap. Meng de dressing met het bonenmengsel.

Snijd de ham, worst en salami in blokjes. Meng met de bonenmix. Vind je het teveel werk om blokjes om te snijden van het vlees, geef het dan in plakken erbij. Garneer de bonenschotel met ei en tomaat. Alleen het ei moet je koken, maar meestal heb ik wel een paar gekookte eieren in de koelkast (voor eiersalade bijvoorbeeld). Het is wel veel, maar zoals de slager al zei: Je kunt altijd de buren vragen!”