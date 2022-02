Dit aten (rijke) Nederlanders in de 17e eeuw

„Dit is een pronkzwaan! We hebben deze opgezette zwaan samen met het Natuurmuseum Nijmegen precies nagemaakt zoals op 17e-eeuwse schilderijen. Twee vleugels, een kop en een staart. Net als de fazant werd dit pronkstuk ter versiering op een pastei gezet”, vertelt Manon Henzen.

„Pasteien vormden al sinds de middeleeuwen pronkstukken op tafel en vormden het hoogtepunt van de maaltijd. Je ziet dit gerecht op talrijke stillevens, gravures en schilderijen uit de 17e eeuw vereeuwigd”, legt Marleen Willebrands uit.

Hedendaags

Ik ben in Nijmegen om gerechten uit de 17e eeuw te proeven. Neerlandica Marleen Willebrands vertaalde in 2006 de allereerste Nederlandse culinaire bestseller De verstandige kock of sorghvuldige huyshoudster uit 1669. Onlangs kwam de herziene uitgave in kleur uit: De verstandige kock. Proef de smaak van de 17e eeuw. Culinair historica Manon Henzen bewerkte een aantal recepten voor hedendaags gebruik, waaronder die majestueuze pastei. Alexandra van Dongen beschreef het historisch keukengerei.

Willebrands had er destijds haar handen vol aan. De gotische letters moesten eerst naar Romeinse letters omgezet, waarna ze de teksten in modern Nederlands vertaalde, compleet met context en uitleg.

Willebrands: „De verstandige kock geeft een goed beeld van de rijke burgerkeuken in de republiek tijdens de 17e eeuw. Het paste bij de trend van bestuurders en de gegoede burgerij om vanuit de stad naar buitenplaatsen op het platteland te trekken. De focus lag bovendien op groenten en fruit van eigen grond, een trend die ook nu weer actueel is.”

Hofdicht

Het kookboek werd opgenomen als sluitstuk van het Vermaeckelijk landtleven, gericht op de eigenaars van de vele buitenplaatsen. Willebrands: „Het was een handleiding voor aanleg en onderhoud van de tuin, een medicijnboek en kookboek ineen. Hierin speelden zogenoemde hofdichten, een literair genre in die tijd, een grote rol. Daarin beschreven de bewoners het buitenleven of het landgoed, vaak aan de hand van een wandeling door de tuin met een opsomming van wat er groeide en bloeide.”

Met name dichter/diplomaat/geleerde Constantijn Huygens uit Den Haag staat hierin centraal. Aan de Vliet stichtte hij zijn beroemde buitenplaats Hofwijck. Aan de hand van zijn hofdicht krijgen we een mooi beeld van het leven en de (culinaire) gewoontes in die tijd. Willebrands neemt ons bovendien mee naar de deftige bruiloft van zijn dochter Susanna met haar neef Philips.

Vork

Willebrands: „Er werden maar liefst 127 stuks wild en gevogelte voor de gasten bereid, allemaal cadeaus voor het bruidspaar. Al het bestek werd gehuurd, waaronder eetvorken, een nieuwigheid in die tijd. Men gebruikte toen slechts grote tweetandige vorken en trancheermessen om gerechten aan te snijden. Een gewoonte, overgewaaid uit Italië. Qua gerechten had de Franse keuken prestige, maar pas in de achttiende eeuw werkte die invloed door in Nederlandse kookboeken.”

Henzen: „Het vlees voorsnijden was een echte functie, zoals pa dat later gaat doen aan tafel. Dat was echt een kunst, hoor.’

Nieuw in die tijd was de focus op groenten. Willebrands: „Het is het eerste Nederlandse kookboek met zoveel groenterecepten. Met groenten die we nog steeds kennen zoals bloem- en savooiekool, spinazie, artisjokken, asperges, selderij, tuinbonen, snijbonen en diverse soorten sla. De Nederlandse bedrijfstuinbouw nam dan ook een vlucht in de 17e eeuw.”

Walnoten

Tijd om te proeven. Natuurlijk wordt de kippastei aangesneden. Verder komen er lekkere struifkoeken, een soort eierpannenkoekjes, en verse gekonfijte walnoten voorbij, waarbij de walnoten in hun dop worden gespoeld en gefermenteerd en later op suikersiroop gezet.

Het resultaat is een glanzende, pikzwarte bol die aan zwarte olijven doet denken. De smaak is echter mild zoet en verfijnd, met een lichte bite. Heel bijzonder! Ook de pastei, gevuld met saucijzen, artisjok en kip mag er zijn.

Willebrands: „Eigenlijk zou dit onderwerp op school moeten worden behandeld. Onze Nederlandse keuken is vele malen rijker dan we denken.”