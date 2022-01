Topkok en ondernemer Han Ji ziet overal kansen

Met twee economische mastertitels op zak wist Han Ji in 2012 zijn eerste Michelinster in de wacht te slepen. De culinaire eer die het Haagse HanTing Cuisine te beurt viel, zou de multitalenten van de inmiddels 45-jarige chef niet in de weg staan.

Han Ji is behalve chef namelijk ook econometrist, ondernemer, consultant, uitgever en voedingsdeskundige. De rode draad in zijn leven is de oosterse en westerse cultuur verbinden op terreinen van gastronomie, gezondheid, media en handel.

In de gastronomie is Zhēng (voorheen HanTing Cuisine) de vaandeldrager en foodlab voor nieuwe culinaire uitdagingen. De andere hoogvlieger is Red Chilli in de kop van Noord-Holland. Daaronder bevinden zich de populaire fusionketens Umami by Han, met vestigingen in zes steden, en Streetfood by Han, dat nu in drie steden is vertegenwoordigd.

Online

Met Umami en Streetfood wist Han razendsnel in te spelen op de gevolgen van de lockdowns. Zelfs daarvoor was hij al druk bezig met het uitrollen van online-activiteiten van beide ketens. Terwijl tijdens de eerste lockdown veel restaurants nog in het duister tastten, draaide Han Ji met take-away al recordomzetten.

„Ook zonder corona zat thuisdineren met afhaal en bezorging eraan te komen. Het virus heeft dat proces alleen maar versneld”, zegt de horecaondernemer. „De consument gaat immers voor gemak en online is er meer keuze, het is goedkoper en ook nog eens sneller.”

Het voordeel dat restaurants met afhaalgerechten op supermarkten hebben, is kwaliteit en maatwerk. Kant-en-klaarmaaltijden in supers groeien weliswaar sterk, maar het blijft massaproductie en de producten zijn vaak onder gas verpakt vanwege de houdbaarheid. „De versheid en complexiteit van een afhaalbox uit een restaurant zal nooit worden geëvenaard. Daarvan kan de horeca profiteren, óók na de lockdowns.”

Voedselfabriek

Op grotere schaal ziet Han Ji eveneens kansen. Zo startte hij onlangs naast Schiphol een hightech voedselfabriek, van waaruit Chinese topproducten hun weg naar Aziatische supermarkten in heel Europa vinden. Om kosten te drukken, is het productieproces grotendeels geautomatiseerd. Laat dat maar aan een econometrist over.

Eenmaal thuis in Berkel en Rodenrijs is Han weer de bescheiden huiskok. Voor zijn vrouw Ting en kinderen Brycent (13) en Vivian (10) maakt hij graag een maaltijd die goed is voor lijf en leden: gestoofde zeebaars. Gezonde gastronomie staat ook in huize Ji bovenaan.

Brycent zit inmiddels op het vwo en wil daarna verder studeren. Of hij net als zijn vader een academische graad met gastronomie gaat combineren, staat in de sterren geschreven.