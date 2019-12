Meer tijd op zebrapad door handige ’langergroen-app’

Ouderen met een rollator of een juf met een schoolklas. Weggebruikers die tijd nodig hebben om van A naar B te komen, krijgen in Rijswijk te maken met slimme verkeerslichten. Op twee kruisingen kunnen deze groepen met de zogeheten CrossWalk app en een innovatieve technologie die is gekoppeld aan de verkeerslichten, langer groen licht krijgen. De app wordt in eerste instantie gebruikt door schoolkinderen van drie omliggende basisscholen en bezoekers van wijkcentrum Stervoorde.

Nadat de app op een smartphone is geïnstalleerd, hoeven de gebruikers niets anders te doen dan met hun telefoon oversteken. Door de gps-positie van de telefoon, die volgens de makers opgeborgen kan blijven, op een slimme manier te gebruiken, weet het verkeerslicht dat een voetganger met de CrossWalk app wil oversteken.

,,De tijd dat het stoplicht op groen staat, wordt afgestemd op de snelheid van de voetganger. Op deze manier krijgen alleen voetgangers die het nodig hebben langer groen licht en zijn de gevolgen voor het overige verkeer tot een minimum beperkt”, legde burgemeester Michel Bezuijen (VVD) bij de ingebruikname uit.

De gemeente opende recent een ’Smart City Living Lab’ waar samen met bewoners en ondernemers slimme innovaties worden bedacht die de leefbaarheid verbeteren. Gisteravond was er in De Loods in de Plaspoelpolder tevens een groot stadscongres, waar raadsleden, inwoners, ondernemers en diverse instellingen werden geïnformeerd over de nieuwste snufjes.