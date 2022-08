Klussen met staal als je hout bent gewend; volgens Dennis is dat minder lastig dan je denkt

Vakantie! Sinds onze verhuizing naar Kolhorn waar we aan het water wonen, gaan we elke zomer met onze boot op vakantie. Een motorboot, want helaas kunnen we allebei niet zeilen. Maar wel een hele charmante! Dat had wel wat voeten in aarde; na een klein jaar zoeken hadden we haar gevonden. Liefde op het eerste gezicht.

Ze zeggen weleens ’koop een boot, werk je dood’. Nou, dat bleek. Na ons eerste tochtje kon ik direct aan de bak, maar dat was mijn eigen schuld. We voeren rustig over een kanaal richting huis, mijn meissie en de kleine man voor op de punt, ik aan het roer. Het eerste bruggetje ging prima, het tweede bruggetje paste precies, het derde bruggetje ging net.

Het vierde bruggetje was pats-boem! De ramen, het hoogste punt van de boot, raakten de brug en knalden los, zo het water in. We schrokken ons kapot, maar konden alle ramen gelukkig uit het water vissen. Weliswaar hier en daar kapot, maar hout kan ik fiksen.

Helaas is het grootste deel van onze prachtige boot van staal – tja, liefde maakt blind – waarmee ik iets minder bekend ben. Deze zomer was ik aan de beurt vanwege een lek bij een raam in het staal van de kajuit. Ik had het misschien een beetje voor me uitgeschoven, juist omdat ik me op redelijk onbekend terrein moest begeven, maar uiteindelijk bleek het makkelijker dan ik dacht.

De ramen zitten met een rubber peesprofiel vast in de stalen wand van de boot. Dit is een droge verbinding die onder spanning wordt gehouden door die pees waardoor een waterdichte verbinding ontstaat. Niet geheel onbelangrijk in dit geval. Maar niks blijft jarenlang onfeilbaar en uiteindelijk kan het rubber door weersinvloeden een beetje uitdrogen en kleine scheurtjes gaan vertonen. Dan kan er toch vocht tussen komen en gaat het staal roesten.

Ik had die plekjes al met een roestomvormer ingesmeerd. Een product op basis van epoxy dat roest in een vaste grondlaag omzet. Dan haal je eerst de losse roestdeeltjes met een staalborstel weg en daarna smeer je het met dit middel in. Zodra het zwart kleurt en droog is, kun je het overschilderen.

Zo kom je alleen niet diep genoeg onder het rubber. Ik moest toch het glas en het rubber verwijderen. Je trekt de pees uit het rubber en dan ontstaat ruimte zodat je het raam er met een zuignap kunt uithalen.

Als het raam eruit is, heb je ook de maat van het rubber peesprofiel en kun je een nieuwe halen. Nu het staal goed ontvetten, roest wegschuren, een nieuwe grondlaag (primer) aanbrengen en twee à drie lagen aflakken. Net als bij hout tussen alle lagen even licht opschuren voor een betere hechting.

In principe moest ik gewoon dezelfde werkwijze hanteren als wanneer ik met hout te maken had gehad. Je gebruikt alleen producten die voor staal geschikt zijn. Niks om tegenop te zien!

