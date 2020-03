Buurttuinen belangrijker dan ooit: ’Als hij een tijdje niet is geweest, begin ik met rondvragen’

Een praatje in de Haagse Stadsoase Spinozahof is zo gemaakt. Ⓒ foto serge LIGTENBERG

Buurttuinen, ze zijn er in alle vormen en maten. Een uitkomst voor stedelingen met groene vingers of mensen die meer over tuinieren willen leren. Maar nog meer hebben ze een sociale functie, zeker in deze tijd: „Als het tuintje van Musa een paar dagen onaangeraakt blijft dan gaat er bij ons een belletje af.”