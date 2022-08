Column Babette: Dat mensen in het Amsterdamse water zwemmen, ging er echt niet in

Of een groep Amerikaanse toeristen even in onze woonark mocht rondkijken. Trots als ik ben op onze bijzondere woonplek, onze hoofdstad én op het feit dat toeristen graag Nederland bezoeken, zei ik meteen ja.

Ik racete naar de winkel voor stroopwafels, drop en verse zonnebloemen, haalde snel de stofzuiger door de boot en deed de deur open voor zeven Amerikaanse toeristen die momenteel op een riviercruiseschip door Nederland varen. Ze vonden het geweldig.

Al tijdens het wandelingetje van hun bus naar onze woonplek keken ze hun ogen uit. Bijvoorbeeld omdat ze op het historische bruggetje in onze buurt enkele fietsers en zelfs een moeder met kinderen in een bakfiets passeerden. Dat mijn fiets voor de deur op straat staat, was een foto waard. Dat ik er met regelmatig mee naar mijn werk ga, vonden ze amazing. Toen waren ze nog niet eens binnen geweest.

Vol verwondering bekeken ze ons kleine, ronde bad, de verstopte ruimte boven de wc met daarin de wasmachine en droger, de elektriciteitskabels die via het water naar de wal gaan, de foto’s van toen we voor de deur schaatsten en de video van onze lampen die van links en rechts gingen toen er een storm over Nederland ging.

Dat we airco, vloerverwarming en een haard hebben, konden ze maar nauwelijks bevatten. Dat mensen in het Amsterdamse water zwemmen, ging er echt niet in (tot er nota bene een groepje expats voorbij zwom). Ik kreeg vragen over de aankoopprijs en kosten, de wc-aansluiting, de mobiliteit van de ark (’Gaan jullie er weleens mee varen?’), of het bamboe decoratieladdertje in de slaapkamer een vluchtladder was en of ik een keer huizenruil wil doen tijdens een vakantie. Want ook Amsterdam vonden ze super, ze kwamen onderweg nog een draaiorgel en een coffeeshop tegen.

Ik bood ze voor vertrek koffie aan, met de drop en stroopwafels. Dat ging blijkbaar te ver, er werd vriendelijk bedankt voor deze Nederlandse zoetigheid. Maar mochten ze er misschien wel een foto van maken?

