Zo werd Zomer in Zeeland van Saskia en Serge een klassieker

’Eigenlijk heeft Zomer in Zeeland een lange voorgeschiedenis. Een jaar eerder, in 1970, deden we mee aan het Nationaal Songfestival met het liedje ’t Spinnewiel.

Het was een groot succes. We kregen van de internationale jury maar liefst vijf punten en hadden in totaal vier punten voorsprong op Hearts of Soul met het lied Waterman. Er kwamen echter nog vijf punten van de vakjury en die gingen allemaal naar deze meidengroep, waardoor wij achter het net visten.

Rel

Daarna ontstond een enorme rel. Veel boze telefoontjes naar de organisatie van mensen die dachten dat het doorgestoken kaart was, een hele pagina in De Telegraaf en we mochten langskomen in het televisieprogramma van Willem Duys. In één klap kende heel Nederland ons.

Het jaar daarop was eigenlijk een soort goedmaker: we mochten sowieso Nederland vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival in Dublin.

Het Nederlandse publiek hoefde alleen nog maar uit zes liedjes te kiezen. We hadden opeens een platenmaatschappij, Phonogram. Die kwam eind 1970 met het idee voor Zomer in Zeeland.

Cover

Nana Mouskouri zong een prachtige Franse cover van het nummer Try to remember. Konden wij dat in het Nederlands gaan zingen? We vonden het meteen heel erg mooi.

Componist Henk van der Molen, de toenmalige partner van Martine Bijl, heeft de tekst geschreven. Die vonden we pakkend en bijzonder. ’Zomer in Zeeland, met jouw hand in mijn hand...’

Bij het uitkomen in 1971 was het een bescheiden hit, maar het werd pas echt veelbeluisterd na een televisiespecial die de NCRV over ons maakte: in Zeeland, uiteraard. Buiten de studio en dat was echt heel nieuw en bijzonder in die jaren.

We gingen met een hele karavaan met bussen vol apparatuur en omroeppersoneel op pad. Liepen we met een gitaar door Veere heen of stonden we op de boot te zingen.

Ⓒ ANP / Anneke Janssen

Die special sloeg in als een bom. Nou was daar in die tijd niet veel voor nodig, want je had maar twee netten: 1 en 2, oftewel Net Niet en Net Wel.

Wij waren die avond geheid Net Wel. Iedereen vond het prachtig en Zomer in Zeeland was voorgoed als evergreen gevestigd.

Promoten

Jarenlang wordt het, nu nog steeds, verkozen als beste nummer om Zeeland te promoten. Hoewel we de laatste jaren natuurlijk worden afgewisseld met Aan de kust van BLØF.

Aan het Eurovisie Songfestival deden we mee met het nummer De tijd waarmee we zesde werden.

Het grappige is dat bij optredens – we staan ondanks onze leeftijden van 76 en 77 nog regelmatig op de bühne – nauwelijks om De tijd wordt gevraagd. Maar wel altijd om Zomer in Zeeland! Het is een klassieker.”