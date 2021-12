Smaaktest: 5 x lekkere abrikozenjam

Toen ik op school zat, waren de jamvarianten die je kon krijgen, aardbei, kers en abrikoos. Vooral abrikoos smaakte erg goed. Inmiddels is het hele fruitschap als jam beschikbaar. In de supers tref je behalve jam ook marmelade en zogenoemde fruitspreads aan.

De verschillen? Volgens de Nederlandse Warenwet bevat jam (of confituur, dat is hetzelfde) ten minste 350 gram vruchtenpulp per kilo, bij 450 gram vruchtenpulp of meer mag het ’extra jam’ heten. Jam wordt van oudsher gemaakt door vruchten met veel suiker in te koken. Zo wordt jam niet alleen zoet, dit heeft ook een conserverende werking.

Daarnaast wordt bindmiddel toegevoegd zodat de jam makkelijker op je brood smeert. Een veelgebruikte is pectine. Het belangrijkste verschil tussen jam en marmelade is het hoofdingrediënt: terwijl je jam van allerlei soorten fruit maakt, wordt marmelade altijd van citrusvruchten gemaakt. Verder gebruik je voor marmelade naast het vruchtvlees ook de schil. Fruitspread is feitelijk puur fruit, met enkel natuurlijke fruitsuikers.

Door naar de test! De abrikozenjam van huismerken G’Woon van Vomar/Deen („Mierzoet, lijkt wel suikerpasta, geen fruitsmaak”) en 1 de Beste van Dirk/Dekamarkt („Ranzige dikke gelei. Grote harde stukken. Extreem zoet”) vielen als eerste af. Ook Maribel van Lidl kreeg de handen niet op elkaar („Onaangename textuur, mierzoete brij ondanks de ambachtelijke look”). Bonne Maman, Zoete Zon van Aldi, Hero, Jumbo en Albert Heijn kwamen als beste uit de bus.

1

De abrikozenjam van Bon Maman vonden collega’s het lekkerst. „Zachte fruitsmaak, niet hinderlijk zoet.” „Fijne structuur met die stukjes erin.” €2,45 per 370 gr

2

Het scheelde niet veel of Aldi was met Zoete Zon met de eerste plaats aan de haal gegaan. „Echte fruitpasta met een volle abrikozensmaak.” „De stukjes voegen echt wat toe, heerlijk!” €1,19 per 450 gr

3

Op een derde plaats komen we het bekende Hero tegen. „Heel fruitig en vol van smaak.” „Fijn zoet, maar de stukjes zijn me iets te hard.” €1,99 per 340 gr

4

De extra abrikozenjam van Jumbo deed het ook niet verkeerd. „Er zitten bijna hele abrikozen in.” „Niet overdreven zoet, lekker fris.” €0,97 per 440 gr

5

Deze week maakt Albert Heijn de top 5 compleet. „Een heerlijk zuurtje, veel stukjes abrikoos, wel jammer van de glucose-fructrosestroop.” „Gemiddelde jam, geen eigen signatuur, vreemde structuur.” €0,99 per 450 gr