Verlangen naar de piste is groot

Nou, die zijn er zeker! We kunnen wel stellen dat de meeste wintersporters niet kunnen wachten om weer de piste op te gaan.

Veel lezers schrijven ons dat ze vorig jaar al van plan waren om naar de sneeuw te gaan, maar dat corona roet in het eten gooide. Het verlangen om de latten weer onder te binden is dan ook groot.

Zo ook bij Frank Broedelet. Hij was vorig jaar op skivakantie in het Oostenrijkse Sölden toen hij hoorde dat de boel vanwege het virus met onmiddelijke ingang op slot ging. „Bizar”, schrijft hij. „Bijna twee jaar lang was skiën praktisch onmogelijk, maar nu kan het weer en we hebben geboekt voor eind december. Eindelijk.”

Trouwe lezer Leo Verkerk heeft nog niet geboekt, maar weet al wel dat hij dit jaar naar Westendorf in Oostenrijk reist. „Daar voelt het altijd als thuiskomen.”

J. Bottelberghs schrijft dat hij in januari eigenlijk met het gezin naar Oostenrijk wilde gaan, maar dat hij die vakantie vanwege de Oostenrijkse coronamaatregelen, zoals het dragen van een mondmasker in de skiliften, heeft afgezegd. „Wij kijken nog even aan of Frankrijk en Italië ook deze beperkingen doorvoeren. Zo niet, dan gaan we naar één van deze landen.”

Spannend

In december ga ik op wintersport in Kaprun. Net zoals elk jaar ga ik er met de auto heen. In de gondels en in restaurants vind ik het nog wel spannend wat betreft corona, maar gelukkig ben je vooral veel buiten.

Ronald Sluiter

Ondanks regels

Met onze kinderen gaan wij vlak na oud en nieuw naar Fiss in Oostenrijk. Daar kijken wij erg naar uit. Vorig jaar zijn wij twee keer in Zwitserland geweest en ondanks de hevigheid van corona is het ons erg meegevallen om op plekken zoals de skilift een mondkapje te dragen.

Michael Witjes

Traditie

Vorig jaar ging het hele feest voor ons helaas niet door, maar dit jaar gaan we met de feestdagen naar Saalbach. Daar komen we al jaren, het is een traditie om met Oud en Nieuw in de sneeuw te zijn. Hopelijk dit jaar weer, mondkapje of niet.

Felicia Geurtsen

Luxe

Wat kijk ik ernaar uit: 10 dagen met kerst in een luxe hotel en me lekker laten verwennen. Natuurlijk bind ik ook nog de latten onder voor een paar baantjes de berg af. Ik vind het heerlijk om in de natuur te zijn.

Carin Harmsen

Uitgesteld

Vanwege alle onzekerheid rondom corona hadden wij het boeken van onze wintersport met de feestdagen uitgesteld, maar vandaag of morgen gaan we dan toch eindelijk iets boeken in Italië. We hadden gedacht dat het op zo’n korte termijn lastig werd om nog iets te vinden voor tien personen, maar er bleek gelukkig nog iets beschikbaar.

Esther van der Deijl