Onthaasten op het water in Nationaal Park Weerribben-Wieden

’Tja, hoe zou dat nou werken?” Zonder dat we het doorhebben, veroorzaken we een vermakelijk tafereel op het camperveldje van camping de Kluft. We proberen het slaapgedeelte van het uitklapdak van de kampeerbus omhoog te krijgen. Hoewel dit een hele makkelijke handeling blijkt, is het – zoals bij alles wat je voor het eerst doet – even zoeken.

We maken ons kampeerdebuut en zijn een compleet nieuwe wereld ingestapt. Dat blijft niet ongezien. Zo maak ik mezelf direct belachelijk door met een wc-rol onder mijn arm naar het toiletgebouw te gaan. Blijkt iets van vroeger te zijn; de meeste Nederlandse campings hebben gewoon een rol hangen.

Schaapachtig

De tweede basisfout is dat we de volgende ochtend geen munten (of een opgewaardeerde kaart) hebben en met ons slaaphoofd en een toilettas schaapachtig in het douchegebouw staan te rillen. Bovendien gaat een doorgewinterde kampeerder natuurlijk op reis met een zaklantaarn, muggenspul, een goed mes, vochtige doekjes en een fles wijn met schroefdop. Allemaal vergeten.

Gelukkig hebben we een bijzondere camperbus bij ons en trekken we niet alleen aandacht omdat we de sufferds van de camping zijn. Voor onze ontdekkingstocht door De Weerribben hebben we via de boekingssite Camptoo (een soort Airbnb voor campers) een te gekke Mercedes Tonke All-Electric camperbus met vier slaapplaatsen meegekregen. Dat is er niet zomaar een. De volledig elektrische bus ziet er gelikt uit, is compact en voorzien van allerlei kampeerluxe zoals een piepklein uitklapbaar keukenblokje met inductiekookplaat.

We staan ermee op een prachtige locatie aan het water van Nationaal Park Weerribben-Wieden, met als enig minpunt dat er geen oplaadpaal op die plek is en we afhankelijk van de 6-ampère campingstroom zijn. Dat schiet niet op. Gelukkig hebben we de tijd, we zijn immers in het deel van Overijssel waar alles om onthaasting draait.

Als opgejaagde stedelingen kunnen we onze ochtend niet beter beginnen dan met een kanotocht. De kanoschool HerbieBird van Arij van der Kooij is een begrip in De Weerribben. Van heinde en verre komen liefhebbers naar Arij om de kanotechnieken onder de knie te krijgen. Ook leuk: je kunt er een kano- of supvakantie boeken waarbij je een week lang door het gebied trekt en steeds ergens anders kampeert. Vervelen doet dit landschap nooit, want De Weerribben en het gebied De Wieden zijn samen zo’n 100 vierkante kilometer groot.

Van heinde en verre komen mensen naar de Weerribben om de kanotechnieken onder de knie te krijgen.

Wanneer wij een tocht met Arij maken, weten we niet wat we zien. Is dit echt Nederland? We peddelen door sloten die door zoveel groen omheind zijn dat het lijkt alsof je door een Zuid-Amerikaanse lagune vaart.

Waterjuffer

Het wemelt er van de bijzondere insecten en andere dieren. Zo komt de grote vuurvlinder hier voor, zien we flinke waterspinnen, worden we omgeven door libellen en worden we gewezen op insecten met prachtige namen als donkere waterjuffer, witsnuitlibel en groene glazenmaker. Bovenal hopen we op otters en overzwemmende reeën. „Het gebeurt niet vaak, maar het is heel bijzonder om ze tegen te komen. Grappig om die koppen boven het water te zien uitsteken”, aldus Arij.

Mensen komen we nauwelijks tijdens onze kanotocht tegen, hoewel het op vele plaatsen mogelijk is om een kano te huren en zelf een van de uitgestippelde routes af te leggen.

Turf

Tijdens onze tocht vertelt Arij honderduit over de omgeving. Terwijl we tussen de waterlelies en langs het moerasbos varen (het gebied behoort tot Europa’s belangrijkste moerasgebieden), legt hij uit dat er tot voor de Tweede Wereldoorlog turf werd gewonnen. De turf droogde op smalle stroken land die ribben werden genoemd. Later werd vooral de rietteelt belangrijk. Tot op de dag van vandaag zijn enkele riettelers uit Ossenzijl en Kalenberg actief.

Kalenberg is een nabijgelegen plaatsje dat na de kanotocht op het programma staat. Omdat er nog veel meer van de omgeving valt te zien, huren we hier een fluisterbootje en combineren we de natuur met een tochtje langs de mooi verzorgde huizen. Die, zoals bijvoorbeeld in het lintdorp Kalenberg, vaak alleen met een bootje zijn bereiken.

In de meeste dorpjes kun je fluisterbootjes huren.

Dit dorp, met een camping en enkele restaurants, is tevens een leuke uitvalsbasis voor een fietstocht. Want niet alleen Kalenberg is een mooi dorp, de omliggende waterdorpjes zijn even idyllisch. Zo kan Giethoorn steevast op busladingen toeristen rekenen, terwijl het naastgelegen dorp Dwarsgracht net zo authentiek is. Blokzijl, bekend van het sterrenrestaurant Kaatje bij de Sluis, steelt ons hart omdat het niet alleen beeldschoon is, maar ook leuke winkeltjes en restaurants heeft.

Wij verkennen een aantal van deze plaatsen met de camper en zien op onze route diverse kampeermogelijkheden. We kiezen ervoor de nacht in Kalenberg door te brengen waar we demonstreren dat we ons het campingleven al behoorlijk eigen hebben gemaakt. De wc-rol zit weer onder in de tas en de douche geeft dit keer genoeg warm water om onze haren vol shampoo uit te spoelen.

Wanneer we de volgende dag met ons rijdende huis weer stilletjes richting het westen rijden, trekken we een conclusie die we al vaker trokken: wat is Nederland toch mooi!

Prachtige dorpjes

In de Weerribben-Wieden zijn diverse leuke plaatsen te bezichtigen. Steenwijk is relatief groot met een uitgebreid aanbod aan winkels, supermarkten en restaurants. Zwartsluis, Ossenzijl, Kalenberg en Blokzijl zijn prachtige dorpen aan het water. Giethoorn is het bekendste plaatsje en enorm toeristisch. Aanrader: ga in plaats daarvan naar het naastgelegen dorp Dwarsgracht. Net zo mooi en een stuk rustiger.

Volledig elektrisch

Onze Tonke camperbus is in de basis de Mercedes-Benz EQV-bus, een volledig elektrische bus met een maximaal bereik van zo’n 355 km. De bus heeft een hefdak en daardoor twee extra slaapplaatsen. Hierdoor kun je met vier personen in de bus overnachten. Te huur via het online camperplatform Camptoo.

