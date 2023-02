Sprookjesachtig skiën in Zuid-Tirol

Je kunt bijna een speld horen vallen, de stilte is bijna tastbaar. Voor ons ligt een met sneeuw bedekt meer. In het Italiaans noemen ze het Lago di Carezza, Karersee in het Duits. Dit water wordt geflankeerd door het Latemar-massief, met die typische vorm van de Dolomieten. Het heeft iets sprookjesachtig en het is misschien niet zo verrassend dat deze plek een sage kent.

Ooit leefde er in het Lago di Carezza een beeldschone waternimf. Zij zat vaak aan de oever en zong zachtjes terwijl ze haar blonde haar vlocht. De heksenmeester van Masaré hoorde haar zingen en werd op slag verliefd. Hij gebruikte al zijn macht om de nimf te ontvoeren, maar ze wist steeds weer te ontkomen.

Hij vroeg Langwerda de heks om hulp, die hem adviseerde om een regenboog te slaan van het ene bergmassief, Catinaccio/Rosengarten, naar het andere, Latemar, en daarna naar het meer te gaan om de nimf met de kleuren te lokken. Zijn missie mislukte echter. Maar het water heeft ’s zomers inderdaad alle kleuren van de regenboog.

Afslag

We zijn in Zuid-Tirol voor een bezoek aan skigebied Carezza. Onderweg was het wat verwarrend: Zuid-Tirol ligt tegen de noordgrens van Italië en Oostenrijk en er wordt zowel Duits als Italiaans gesproken. Vanaf Innsbruck reden we naar Bolzano (Bozen in het Duits). Niet gespitst op de Duitse naam Bozen misten we de afslag waardoor de reis langer duurde dan gepland. Al is het vanaf Bolzano maar 20 minuten rijden naar Carezza, dat overigens met skigebied Obereggen is verbonden, met in totaal 90 kilometer aan pistes.

Lago Carezza, ook bekend als Karersee in het Duits, is een fraai uitstapje naast het skiën. Ⓒ Getty Images

We verblijven in Hotel Pfösl in het nabijgelegen dorp Deutschnofen, een omgebouwde boerderij waar je kunt genieten van wellness, inclusief infinitypool met uitzicht op de Dolomieten, en culinaire hoogstandjes.

De volgende dag ontmoeten we Georg Zanon bij de skiverhuur in Carezza. Hij neemt ons mee omhoog, waar we voorzichtig een paar makkelijke pistes nemen om er weer in te komen. Hoewel dit gebied een tikkeltje gedateerd oogt, met oude skiliften en kneuterige faciliteiten, heeft het zeker charme.

We nemen de lift richting het Latemar-massief, waar we een prachtig uitzicht op de bergketen hebben. „Kijk! In de verte zie je iemand offpiste naar beneden zoeven”, roept Georg. We moeten goed kijken, maar we zien inderdaad een klein stipje naar beneden gaan.

Werelderfgoed

Carezza is verbonden met skigebied Obereggen, met 90 kilometer aan pistes. Ⓒ thomas ondertoller

Met het Latemar-massief in de rug hebben we een geweldig uitzicht op het dorp beneden. Na een uurtje stoppen we bij Franzin Alm dat dankzij de lift ook bereikbaar voor wandelaars en gezinnen is. We genieten van een uitgebreide lunch en van het uitzicht op de bergen Rosengarten en Latemar, opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

We kunnen zelfs het grensgebied met Oostenrijk en de Alpen zien liggen. „Het is vrijwel onmogelijk om hier slecht te eten”, vindt Georg. „Je hebt immers ruime keuze met zowel Italiaans als Zuid-Tiroler gerechten.”

De pistes zijn prima te doen, met een blauwe lucht en een stralende zon is het echt mooi-weerskiën. Voldaan keren we terug naar ons hotel waar we voor het avondeten uitgebreid badderen, met de Dolomieten op de achtergrond die roze en oranje kleuren voordat de zon ondergaat.

Compact

De volgende dag maken we een uitstapje naar Bolzano, waarbij opvalt hoe compact de stad is en hoe Italiaans zij oogt, met pastelkleurige woningen in het oude centrum. We doen onder meer het Zuid-Tirools Archeologisch museum aan waar we Ötzi zien, de beroemde mummie uit de Similaun-gletsjer. Een aanrader is ook het Museum voor Moderne Kunst. Jongeren genieten er van een drankje op het zonnige terras en grasveld.

Je vindt echter ook herinneringen aan een duister verleden. In het begin van de jaren 30 drukte het fascisme onder leiding van Mussolini zijn stempel op de stad met het Siegesdenkmal, net buiten het historische centrum. Het fascistische regime liet dit monument in 1926 bouwen naar een ontwerp van Marcello Piacentini. Je vindt er een ondergronds museum met een tentoonstelling over het Italiaanse fascisme, de bijbehorende stedenbouwkundige veranderingen en de Duitse bezetting.

Verder liggen hier het Siegesplatz, het plein met gebouwen in typische fascistische bouwstijl, en de Freiheitsstraße. De hoge bogengalerijen en panden in deze straat, eveneens in fascistische stijl, zijn een voortzetting van de middeleeuwse straten in het oude centrum. Het oogt prachtig, maar het heeft ook iets wrangs.

De laatste nacht verblijven we in het afgelegen Hotel Bad Schörgau, op zo’n dertig minuten rijden van Bolzano, waar we wederom binnen en buiten van wellness onder een fonkelende sterrenhemel genieten. Daar is weer die aangename stilte, waarbij we in het warme water helemaal tot onszelf komen, omgeven door die machtige Dolomieten.

Zo kom je er

Wij vlogen vanaf Schiphol in iets meer dan een uur met Transavia naar de luchthaven van Innsbruck.

Daar namen we een huurauto en reden we in een kleine twee uur naar Bolzano. Vervolgens is het nog twintig minuten rijden naar hotel Pfösl in het dorp Deutschnofen.

Een skipas voor skigebied Carezza kost €51 per dag, voor kinderen €39 per dag. Parkeren bij de skilift van Carezza is gratis.

suedtirol.info