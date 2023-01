Column Babette: Met hoge hakken is het echte liefde

Het is een beetje als met de stropdas: ook de ongemakkelijke hoge hak verliest terrein. Maar het zal toch niet een kwestie van tijd zijn tot de hak uit het straatbeeld verdwijnt, vraag ik me als een ware Imelda Marcos bezorgd af.

En dat terwijl ik zelf ook toegeef aan het comfort. Want hoewel mijn hoge-hakkenkast – ja, die heb ik – uitpuilt, loop ik steeds vaker op gympen. Ook op mijn werk.

Daar kunnen we corona natuurlijk de schuld van geven. Nadat we twee jaar in joggingpak en op sokken in het thuiskantoor doorbrachten, heeft representatief kleden een nieuwe betekenis gekregen. Het is dan ook geen toeval dat uit onderzoek blijkt dat een op de drie mensen zich weleens ergert aan de kledingkeuze van collega’s.

Zo ook zakenman Richard Branson, die weer een grondige hekel aan de omstreden stropdas heeft. Hoewel menigeen de das nog altijd als het toonbeeld van representativiteit ziet – mannen komen zo geloofwaardiger, netter en deskundiger over – heeft hij ze verboden op de werkvloer. Noemt het eenheidsworst en dus slecht voor de creativiteit. Zodra Branson er een ziet, zet hij de schaar erin.

Net als de stropdas roepen ook hoge hakken emoties op. You love it or you hate it. Daarnaast worden langere vrouwen (soms dus met behulp van een flinke killer heel) gezien als slimmer, assertiever en ambitieuzer dan kleine vrouwen.

En de hak heeft seksuele aantrekkingskracht – ja, het is allemaal onderzocht – en dat geeft vrouwen een gevoel van macht. Dat hoge hakken dragen slecht voor je voeten is en flink pijn kan doen, werd daarom lange tijd genegeerd.

Tot nu toe. En dat is slecht nieuws voor de liefhebber. Maar gelukkig stellen de mode-experts ons gerust. Het is een kwestie van geduld.

Terwijl de stropdas definitief vergane glorie is, zal de hak het overleven. We schoppen ze nu dan wel in de hoek, maar met hoge hakken is het echte liefde. En echte liefde is voor het leven.

