Tips om je huis winterklaar te maken

We moesten afgelopen weekeinde opeens met grote spoed aan de gang in de tuin. Hij moest winterklaar en dat moest nu, nu, nu! Het najaar schijnt de beste tijd te zijn om je planten te (ver)planten. „Herfst, planttijd!” riep mijn meissie. Lang geleden maakte zij een tuinprogramma op televisie.

Nu heb ik geen verstand van tuinieren, tot grote ergernis van mijn meissie heb ik het altijd over: „Een berg aarde, stamp er wat stenen op en wat planten in, klaar ben je!” Maar ook je huis moet winterklaar. Tijd voor een lijstje.

Isolatie

Is je huis goed geïsoleerd, dan zit je er ’s winters warmpjes bij en het scheelt in je portemonnee. Denk ook aan het dichten van kieren en naden. Bijvoorbeeld bij een leiding die van buiten naar binnen loopt of andersom. Hieromheen zit vaak ruimte. Kit je dat af, dan scheelt dat koude lucht.

Heb je een rookkanaal maar gebruik je dat niet, maak hem dan dicht, scheelt ook kou. Steek je regelmatig de open haard aan, laat dan je schoorsteen vegen. Kijk of alle tochtstrippen nog heel zijn of breng ze aan. Scheuren in je gevel kunnen voor tocht of zelfs lekkage zorgen, ook iets om te repareren voordat de temperatuur echt daalt.

Onze buren wonen in een huisje uit 1850 en daar waren de voegen tussen de gevelstenen zelfs compleet aan vervanging toe. Ze hebben een vakman laten komen, die kost wat, maar dat heb je er met de huidige energieprijzen zo weer uit. Hetzelfde geldt voor je dakbedekking. Check op losse of ontbrekende pannen of scheurtjes in je bedekking.

Ontlucht je verwarmingen en check de waterdruk van je installatie. Het kan zijn dat je na het ontluchten de installatie moet bijvullen. Over het algemeen moet die op 1,5 bar staan; zit hij eronder, dan slaat hij niet aan. Ook een goed moment om te kijken wanneer het laatste onderhoud is uitgevoerd.

Extra melder

Slecht onderhouden ketels geven een slechte verbranding, met gevaar op koolmonoxide en brand. Inmiddels is het verplicht om op elke woonlaag een rookmelder te hebben. Een extra rookmelder die afgaat op koolmonoxide is in de buurt van de ketel geen overbodige luxe.

Maak ventilatieroosters goed schoon en sowieso: ventileer. Lijkt misschien wat tegenstrijdig, want waarom zou je ramen openzetten als je het juist lekker warm wilt hebben? Maar de lucht in huis is in de winter vaak vochtiger en vochtige lucht warmt minder snel op, met hogere stookkosten tot gevolg. Frisse lucht is echt veel beter voor je gezondheid. Ook in de koudere maanden: open die ramen!

Verder sluit je natuurlijk de buitenkraan af en maak je dakgoten schoon. Als er veel blad of ander vuil in ligt, kan het water niet weg en kunnen de goten kapotvriezen. Het is ook minder lang licht en de lampen zijn langer aan. Check of je ledlampen hebt, dat scheelt aanzienlijk in energieverbruik.

