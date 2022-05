6 praktische tips om zilvervisjes te bestrijden (en ze weg te hóúden)

Zilvervisjes zijn kleine monstertjes. Ze zijn 7 tot 12 mm groot en eten papierwerk op, dus kunnen je spullen in huis beschadigen. Behang, schilderijen en boeken zijn hier een goed voorbeeld van. Als dit gebeurt, is dat geen goed teken en heb je waarschijnlijk een hele plaag in huis – niet wat je wilt.

De beestjes zijn vooral actief in het donker. Zie je zodra je het licht aandoet kleine beestjes wegschieten op bepaalde plekken? Zorg er dan voor dat je bij de eerste tekenen van zilvervisjes meteen in actie komt met de onderstaande tips.

1. Vermijd voedselresten

Voedselresten zijn aantrekkelijk voor zilvervisjes. Je ziet de beestjes waarschijnlijk vaak voorbijkomen tussen de pannen in de keukenkastjes. Zorg ervoor dat alles dus vrij van onder andere stof en voedsel is.

2. Kieren en gaten dichthouden

Zilvervisjes zijn onwijs goed in verstoppertje spelen en passen vrijwel overal tussendoor. En ja, dat doen ze ook. Pas daarom op voor kieren en gaten. Vooral achter plinten komen vaak zilvervisjes voor. Het beste kun je de erge kieren en naden dichtkitten met lijm.

3. Voorkom vochtige plekken

De beestjes houden van warme vochtige ruimtes. Door je huis goed te ventileren zal het droger en frisser worden, waardoor de zilvervisjes liever naar een andere plek gaan.

4. Papier is funest

Papier, zoals boeken, kun je het beste opbergen in afgesloten (plastic) bakken. Je snapt dat een boekenkast een walhalla voor zilvervisjes is. Maar dat is niet alles – ook achter loshangend behang vind je deze zilveren vijanden. Zorg er daarom altijd voor dat je behang strak op de muur zit, en dat de randjes niet loslaten.

5. Gipspoeder

Zoals we hierboven al zeiden houden zilvervisjes van vocht. Je kunt bijvoorbeeld een vochtige linnen doek ergens neerleggen met wat gipspoeder erop. De zilvervisjes komen hierop af en kunnen niet tegen het poeder. Schud de doek buiten uit en je hebt weer een plaagje bestreden.

6. Een doorgesneden appel

Een doorgesneden appel in een open plastic zak wil af en toe ook nog helpen. Zodra er veel zilvervisjes inzitten knoop je de zak dicht en gooi je deze weg in de kliko.