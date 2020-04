Ik heb al een week trek in Turks fruit

„Denk Turks” is de volgende aanwijzing. Zoals gezegd, ik snap het nog steeds niet. „Turks fruit!” is de triomfantelijke mededeling. Natuurlijk, zoon, denk ik. Turks fruit.

Dit was de jongste. Zijn eerste poging is mislukt, maar dat geeft niet, hij verveelt zich toch te pletter dus heeft-ie morgen weer wat te doen. Langer koken en meer suiker, zo was zijn plan.

Mijn oudste zoon stuurde me ook een foto. Hij was zijn zolder aan het opruimen. Wie niet? Hij was te zien op een fiets. Twintig jaar geleden. Met een leren jack aan. Met lange haren. En kinderen op het stuur en op de bagagedrager.

De foto deed me heel erg denken aan, ja, natuurlijk Turks fruit. Een knappe jongeman op een grote fiets, met leren jack. De kinderen waren dan niet Monique van de Ven, maar eentje lachte ook heel leuk.

Dus heb ik al een week lang trek in Turks fruit. Maar waar koop je dat als alles dicht is? Dan maar weer die film zien. Nee, niet om naar die blote Monique te kijken, ik moet een verhaal over Turks fruit schrijven!

