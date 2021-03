’De Mona Lisa was een grote teleurstelling’

Mooiste reisherinnering

„Een van onze mooiste reizen was ongetwijfeld de eerste keer in Zuid-Afrika. In ruim drie weken hebben we met onze huurauto meer dan 4000 kilometer afgelegd en werkelijk alle uithoeken verkend. Van de Big Five tot de reuzenschildpadden vlak onder de grens van Mozambique, alles was geweldig en iedereen was er even vriendelijk en aardig.”

Drama

„Jaren later gingen we opnieuw naar Zuid-Afrika, nu in combinatie met een game drive in Botswana waar ons verblijf een uurtje rijden vanaf de grens van Zuid-Afrika lag. Helaas werd mijn partner steeds zieker en moesten we halsoverkop terug. Simon moest met spoed aan zijn blindedarm worden geopereerd, met daarna de nodige complicaties waardoor we pas na zeven weken weer naar huis konden.”

Langste/verste reis

„Australië, oud en nieuw in Sydney met daarna een geweldige rondreis en familiebezoek. Het was ook weer lekker om na ruim vier weken weer terug naar Nederland te gaan.”

Langste vertraging

„Australië, Alice Springs. Na een tussenlanding kampte het vliegtuig met problemen waardoor we noodgedwongen anderhalve dag in de outback moesten doorbrengen. Toch een hoogtepunt: Alice Springs is de thuisbasis van de Flying Doctors, met een leuk museum. Al deed het me meer denken aan de film Priscilla, queen of the desert waar het complete gezelschap net als wij was gestrand!”

Koffers kwijt

„Op de terugreis vanuit Napels kwamen onze koffers niet mee. Door een storing in het systeem van de bagagebanden stonden de koffers in de vertrekhal al metershoog gestapeld. Toen wisten we direct al dat we zonder koffers zouden landen. Twee dagen later bezorgde de KLM ze netjes thuis. Ook weleens lekker om niet meteen na je vakantie twee dagen lang de wasmachine te hoeven horen.”

Gek

„Op Sri Lanka beleefden we een religieuze feestdag waarop geen alcohol mocht worden gebruikt. Het was bloedheet en we hadden ontzettende zin in een pilsje. Onze chauffeur wist er wel wat op. Nadat hij met de bediening had gepraat, kwamen ze aanzetten met een groot blad gevuld met Engels theeservies waar werkelijk elk potje met bier was gevuld.”

Altijd mee

„Een blanco notitieblok om alle ervaringen op te schrijven.”

Gekste gegeten

„Krokodillenvlees, niet onaardig, het smaakte naar kip.”

Mooiste ontmoeting

„Omdat we van rondreizen houden, ontmoet je onderweg altijd veel verschillende mensen. Soms ontstaan daar hele leuke dingen uit en eet je met elkaar of spreek je af om gezamenlijk een lokale trip te maken.”

Favoriet adres

„Restaurant Ribot in Milaan. Als je van vlees houdt kom je er niks tekort, alles van de houtskoolgrill en supergezellig omdat je buiten onder de wijnranken eet. Italiaanser kan bijna niet!”

Beste advies

„Pas je aan aan de vele gewoontes en gebruiken die wij in eigen land niet kennen. Dat maakt elke vakantie een stuk leuker.”

Overschat

„De Mona Lisa in het Louvre. Na veel trappen, lange galerijen en nog langere wachtrijen werden we door de suppoosten langs het schilderij gejaagd. Echt teleurstellend!”

Ook in de rubriek Mijn Reids? Mail naar [email protected].