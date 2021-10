Binnenkort in Nederland: unieke waterglijbaan met ’looping’

Ⓒ Center Parcs

Een waterglijbaan die je het gevoel geeft dat je een heuse looping maakt. Vanaf volgend jaar is dat mogelijk, want in april wordt in Westerhoven de Aqua Loop geopend. Het is de eerste ‘dropside’ glijbaan van de Benelux.