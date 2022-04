Helft Nederlanders onzeker over kookkunsten

De meerderheid (70%) van de Nederlanders vindt het leuk om een etentje te organiseren en maar liefst driekwart beschouwt zichzelf als een goede gastheer of -vrouw. Dat blijkt uit onderzoek van Deliveroo onder 1050 Nederlanders.

Toch brengt het organiseren van een etentje ook de nodige spanning met zich mee: ruim veertig procent ervaart hierbij stress. Niet gek dus dat velen (47%) liever te gast zijn bij iemand anders thuis.

Lastige (di)eeters

Die stress lijkt het gevolg van verschillende uitdagingen die komen kijken bij het organiseren van een diner. Zo is Nederland het er unaniem over eens dat het huis spic en span moet zijn en zit ruim driekwart niet bepaald te wachten op gasten met lastige dieetwensen.

Bovendien is bijna de helft onzeker over zijn of haar kookkunsten als er gasten over de vloer zijn. Toch vindt de ruime meerderheid (83%) goed gezelschap belangrijker dan goed eten en kan het tafelen voor de meesten (63%) niet lang genoeg duren.

Bestellen

Gelukkig is stress heus niet altijd nodig als je de host ben. Een kwart van de Nederlanders vindt namelijk dat je ook best eens eten kunt bestellen voor je gasten.