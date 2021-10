9 x mysterieuze middeleeuwse kastelen waar je kunt overnachten

Kilmartin Castle - Argyll & Bute, Schotland

Kilmartin Castle, gelegen in Kilmartin Glen in de regio Argyll in Schotland, is een waar verborgen juweeltje. De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot 1550, toen het in handen was van de Campbell Clan en 200 jaar lang leegstond. Daarom heeft het gerestaureerde kasteel veel van zijn originele kenmerken behouden.

Dit 16e-eeuwse kasteel is compleet met zichtbare stenen muren, grote open haarden, gewelfde stenen plafonds en schietgaten. Het kasteel is omringd met eilanden en restaurants en is zeer geschikt voor wandelingen in de heuvels en roadtrips autoritjes door het Schotse landschap.

Een verblijf in dit kasteel is niet goedkoop maar kan tot 10 personen herbergen; het kost vanaf £996 per nacht (omgerekend komt dat neer op ongeveer €1174 per nacht). En huisdieren zijn toegestaan!

Castello Leopoldo - Toscane, Italië

Dit prachtige 16e-eeuwse kasteel ademt charme en elegantie en is te vinden in de provincie Livorno in Toscane, Italië. Het gebouw in romantische stijl heeft de ideale ligging voor een panoramisch uitzicht over de vallei en op heldere dagen kan je het eiland Elba zien liggen. Als de nacht valt, zorgt deze locatie voor een behoorlijk spookachtige sfeer: op een oppervlakte van 1500 m² biedt Castello Leopoldo plaats aan 20 personen. Het hele kasteel reserveren kost vanaf €1142 per nacht.

Rower Fort - Devon, Engeland

De geschiedenis van Rower Fort gaat terug tot 1827, toen het een voormalige boerderij was op het landgoed van Sir Francis Drake. Sindsdien is de cottage ontwikkeld tot een uniek vakantieverblijf. De combinatie van de traditionele boerderij en de toren met kantelen en folly's is een unieke combinatie.

Extra fijn is de hot tub van waaruit je overdag kunt genieten van het panoramische uitzicht en 's nachts van de vallende sterren. Met een capaciteit tot 16 personen is er genoeg ruimte voor een grote groep.

Mazures - Luik, België

Deze woning in Game of Thrones-stijl maakt deel uit van een kasteel dat uitkijkt over de oevers van de rivier de Vesder, die in de Belgische stad Luik de rivier de Ourthe treft. Na een volledige renovatie herbergt het kasteel nu een vakantiehuis van 100 m² in de linkervleugel van de toren. Het is geschikt voor maximaal 4 personen en de prijzen beginnen bij €129 per nacht.

Manorbier Castle - Pembrokeshire, Wales

Het kasteel van Manorbier is een prachtig Normandisch kasteel uit de twaalfde eeuw, gelegen in het pittoreske dorpje Manorbier in Pembrokeshire, Wales.

Een verblijf hier zal aanvoelen als een reis terug in de tijd! Dompel jezelf onder in de rijke geschiedenis van de Welshe folklore terwijl je uitkijkt over het glinsterende water van de prachtige baai van Manorbier en de kliffen aan de kop van de vallei bewondert.

Narrow Water Castle - County Down, Noord-Ierland

Het oorspronkelijke kasteelgebouw dateert uit de jaren 1680 en is onlangs gerenoveerd tot een luxe appartement dat plaats biedt aan maximaal zes personen. Kenmerken zoals de lokale granieten buitenkant en het balkenplafond aan de binnenkant maken dit huis tot de perfecte keuze voor een weekendje weg in het Ierse platteland.

Burg Schloss Saarfels - Serrig, Duitsland

Kasteel Saarfels ligt in het plaatsje Serrig in Landkreis Trier-Saarburg en is een modern kasteel uit de 20e eeuw, maar heeft nog steeds een middeleeuwse, majestueuze stijl die uniek is voor deze regio. Dit kasteel heeft een geschiedenis als voormalige Sekt-wijnmakerij (= Duitse mousserende wijn) en is gelegen in een streek die beroemd is om zijn Riesling-wijnen.

In de buurt kun je fietsen, een dierntuin of wijnkelders bezoeken. Dit kasteel is geschikt voor maximaal 16 personen. Huisdieren zijn toegestaan.

Craufurdland Castle - Ayrshire, Schotland

Gelegen op 600 hectare prachtig platteland van Ayrshire, omringd door bossen, lijkt dit kasteel op iets uit een sprookje. Op 20 minuten reizen van de dichtstbevolkte stad van Schotland, Glasgow, is dit de perfecte locatie om te kunnen genieten van zowel de rust van het vredige platteland als ook van alles wat de stad te bieden heeft. Het 16-persoons pand ademt geschiedenis, prachtige interieurs en een prachtig terrein.

Chateau des Egaux - Limoges, Frankrijk

Chateau des Egaux beschikt over 21 hectare privéterrein, een zwembad, een meertje om te vissen, een park en een privébos. De kamers van het chateau hebben elk hun eigen antieke schatten en charme, met adembenemende details die bijdragen aan het gevoel van een authentiek verblijf in een groot kasteel.

Met directe treinverbindingen en de E9 van Limoges naar Parijs, zijn er tal van manieren om dit pand te bereiken.

Wil je overnachten in een van deze kastelen? Kijk op holidu.nl voor meer informatie.