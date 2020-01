Beroemde opera Tosca 120 jaar geleden in première

In het wereldberoemde zangdrama wordt sopraan Floria Tosca verliefd op schilder Mario Cavaradossi. Deze wordt ter dood veroordeeld omdat hij een voortvluchtige revolutionair zou hebben geholpen. Floria rijgt politiebaas Scarpia aan het mes maar kan de executie van haar geliefde niet voorkomen. Wanhopig werpt zij zich vervolgens van de Romeinse Engelenburcht.

Giacomo Puccini begon als kerkorganist maar eindigde als componist van opera’s met passie en drama.

Giacomo Puccini werd in 1858 in Lucca geboren in een familie van musici. Hij was kerkorganist. Na een opvoering van Giuseppe Verdi’s Aïda besloot hij operacomponist te worden. Tosca, zijn vierde opera, wordt gezien als het eerste uitstapje van de Italiaan naar het naturalisme, het leven van gewone mensen. Zijn vorige, La Bohème, over vier straatarme kunstenaars, zou je er echter ook al toe kunnen rekenen.

Schandaal

Na zijn volgende opera, Madama Butterfly, componeerde Puccini nog weinig en genoot van het leven. In 1909 ontstond een schandaal: Zijn dienstmeisje pleegde zelfmoord nadat zijn vrouw haar valselijk had beschuldigd van overspel met haar man. Giacomo Puccini wordt beschouwd als de beste componist van zijn tijd. Zijn opera’s hadden geen mystieke pretenties, zoals die van Richard Wagner, maar gingen louter over passie, liefde en wanhoop. In 1923 ontmoette hij Duce Benito Mussolini en werd benoemd tot erelid van de fascistische partij waarmee hij verder geen banden had. Hij stierf in 1924 en liet een onafgemaakte opera, Turandot, na.