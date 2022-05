Anti-Dieet Dag: met deze tips hoef je nóóit meer op dieet

De jaarlijkse dag werd ingesteld in 1992 nadat een 15-jarig meisje zelfmoord pleegde omdat ze er niet meer tegen kon dat ze zo dik was. Een treurige aanleiding, en bijna 30 jaar verder lezen we nog altijd verhalen over eetproblemen en afvallen. Stop daarmee, adviseert Anita Mulderij, voedings- en bodyconfidence coach bij onder meer Jasperalblas.nl. „Diëten is achterhaald, het heeft alleen maar een jojo-effect als gevolg. Om op een succesvolle manier gewicht te verliezen is het belangrijk dat je zoekt naar een duurzame manier van eten die je op de lange termijn vol kunt houden.”

De oorzaak

„We zijn opgegroeid met veel brood, rijst, pasta en voor vele mensen is het heel normaal om regelmatig koekjes te eten als tussendoortjes. We denken dat we gezond eten en dat de gewoonten die we geleerd hebben gezond zijn maar dat blijkt niet zo te zijn. Daarnaast is er nog veel marketing dat ons verleidt tot het kopen van producten die gezond lijken, maar dat eigenlijk niet zijn. Denk aan light producten, magere producten en vegetarische vleesvervangers.”

De oplossing

„Als je je lichaam leert geven wat het nodig heeft, zal je het gewicht krijgen dat bij je past. We leven in zo'n snelle wereld dat we vooral uit ons hoofd leven en niet meer naar ons lichaam luisteren terwijl het ons precies kan vertellen wat we nodig hebben. We horen de signalen niet meer. Het is daarom belangrijk dat we weer echt gaan voelen waar ons lichaam behoefte aan heeft en de tijd nemen om te eten en eten klaar te maken.”

Hoé dan?

„Door te vertragen. Als je echt wilt voelen wat je eet en het seintje dat je genoeg hebt gegeten wilt ontvangen, moet je vertragen. Kauw minstens 20 keer per hap. Neem rustig de tijd om te eten. Eet altijd aan tafel als je eet. Zet telefoon en andere electronica uit en focus je op het eten. Ruik en proef goed, en maak je eten klaar in leuke schaaltjes. Maak van eten een fijne ervaring en neem er de tijd voor.”

De valkuil

„Kiezen voor het korte termijn denken: snel willen afvallen door weinig te eten. Vaak gebeurt dit doordat mensen verslaafd zijn aan suiker, voedsel als beloning gebruiken, eten als gevolg van stress, omdat mensen zich vervelen, het gezellig hebben of hun emoties niet kunnen reguleren. Het blijkt dan heel uitdagend om te blijven kiezen voor gezond eten en niet in ongezonde gewoonten te vervallen.”

De aanpak

„Laat snelle koolhydraten en suikers zoveel mogelijk achterwege. Brood, rijst, pasta en ontbijtgranen zoals cruesli en producten met geraffineerde suikers verhogen een piek in de bloedsuikerspiegel waardoor je onrustig wordt, meer trek hebt in zoet, verslaafd raakt aan zoet etc. Je wilt het liefst voedsel eten dat rijk is aan voedingsstoffen zodat je verzadig bent nadat je hebt gegeten en dat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft.”

De producten

„Snelle koolhydraten kun je vervangen door producten met langzame koolhydraten zoals havermout, quinoa, zoete aardappelen, boekweit. Verder veel groenten. Denk aan groene bladgroenten zoals andijvie, spinazie, paksoi, boerenkool, Chinese kool, savooiekool, maar ook courgette, broccoli en kiemen. Eiwitrijke producten zijn vlees (grasgevoerd, bio), vis, eieren, tempeh, Griekse yoghurt en Skyr. Vetrijke producten zijn noten, zaden, pitten, avocado, vette vissoorten zoals zalm, haring, makreel, sardines, eieren.”

Het resultaat

„Een gezonde levensstijl helpt om je hormoonhuishouding weer meer in balans te krijgen en je weer beter te voelen wanneer je verzadigd bent.”

En er is dus geen dieet meer nodig!

Ook voormalig plussize model Mayra Louise (39) gaat nooit meer op dieet. In de podcast ‘VROUW kookt over’ vertelt zij over haar verstoorde relatie met eten, het trauma dat daaraan voorafging, en wat er nodig is voor een positiever zelfbeeld: